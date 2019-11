Radio voi keskittyä kuviin ja elokuviin – Tuula Lehtinen avaa albuminsa ja Kirja vs. Leffa pohtii Tarua Sormusten herrasta

Taiteilija Tuula Lehtinen valitsee viisi kuvaa elämästään ja yhden kuvan, jonka toivosi vielä saavansa napattua.

Öljyväri-, grafiikka-, mosaiikki- ja posliinitöitä tekevän Lehtisen teoksia on julkisissa tiloissa, yksi on Pikkupalatsissa Tampereella. Tampereen uintikeskuksessa ja Kangasalan uimahallissa Kuohussa sekä Ideapark-ostoskeskuksessa on myös Lehtisen työt.

Toimittaja Lisa Enckell tapasi taiteilijan hänen kotistudiossaan Tampereella.

Kuusi kuvaa kuvataiteilija Tuula Lehtisen elämästä, Yle Radio 1 lauantai 23.11. klo 8.05

Taru Sormusten herrasta kirjana ja elokuvana

Jarmo Laitanevan ohjelmassa käsitellään menestyskirjoja ja niistä tehtyjä elokuvia. Torstaina ja sunnuntaina käsitellään J.R.R. Tolkienin teossarjaa Taru Sormusten herrasta.

Sunnuntaina 24.11. uusitaan Taru Sormusten herrasta: Kuninkaan paluu -elokuva Subilla. Sitä ennen voi kuunnella, mitä Kirja vs. Leffa sanoo asiasta.

Kirja vs. Leffa: Uusinta: Taru Sormusten herrasta, Yle Puhe torstai 21.11. klo 14.02 ja 22.30 sekä sunnuntai 24.11. klo 8.05

Vivaldin Neljä vuodenaikaa oli hitti

Antonio Vivaldin viulukonserttosarja Neljä vuodenaikaa kertoo 1700-luvun alun ajan Italiasta.

Toimittaja ja käsikirjoittaja Eva Tigerstedt puolestaan kertoo, että Vivaldi loi uudenlaista konserttoperinnettä. Se löi aikalaiset ällikällä. Neljä vuodenaikaa oli syntyaikanaan suuri hitti, ja on vieläkin yksi tunnetuimmista viulukonserttosarjoista maailmassa.

Vivaldi säveltsi teoksen noin vuonna 1723.

8 klasaria, Yle Radio 1 torstai 21.11. klo 17.10

Toivo runoa, joka muuttaa maailmaa

Perinteisessä toiverunolähetyksessä tullaan tällä kertaa kuulemaan runoja, joilla muutetaan maailmaa.

Lähetyksen vieraana on rap-artisti Paleface. Runoja tulkitsevat Elsa Saisio ja Ville Tiihonen. Ohjelman toimittaa Kaisa Pulakka.

Toiveita voi lähettää jo nyt sähköpostiin toive.runot@yle.fi tai osoitteeseen Tämän runon haluaisin kuulla PL 79 00024 Yleisradio.

Lähetyspäivänä 30.11. runopuhelin 09 144 800 aukeaa klo 18.00.

Tämän runon haluaisin kuulla. Toivokaa runoja, joilla muutetaan maailmaa, Yle Radio 1 lauantai 30.11. klo 19.02