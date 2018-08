Quentin Tarantino on Shakespearensa lukenut – kulttiklassikoksi noussut gangsteridraama saa täydet viisi tähteä

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme päivän kiinnostavinta elokuvaa.

Reservoir Dogs

★ ★ ★ ★ ★ Kyllä Quentin Tarantinon tarina tiedetään: videopuodin heppu katsoi isot läjät roskaleffoja, ja alkoi suoltaa nokkelia juonia, väkivaltaa ja läpänheittoa itsekin. Niistä oli kyse jo ohjaajan esikoiselokuvassa, mutta meneekö hyvässä tarinassa jokin pilalle, jos mainitaan myös Shakespeare? Sillä onhan epäonnistuneen ryöstön ja koplan välienselvittelyn tarinassa myös vahvoja kaikuja klassikkotragedioiden petoskuvioista. (USA 1992) Sub tiistai 28.8. klo 21.00

Niskavuoren Heta

★ ★ ★ ★ Nykyään voi sanoa, että Niskavuoren ylpeän tyttären tarina on Hella Wuolijoen Niskavuori-sarjan spin off. Sukukronikan sijasta saadaan ytimekäs draama Hetasta, joka nöyrtyy naimaan rengin, mutta panee päälle todellisen työleirin. Rauni Luoma on tuima tahtonainen, joka repii Akustin (Kaarlo Halttunen) selkänahasta irti kaiken, ja vähän lisää. Edvin Laineen tulkinnassa kosketellaan suomalaisen yksinäisyyden ydintä. (Suomi 1952) TV1 tiistai 28.8. klo 13.30

P.S. Rakastan sinua

★ ★ ★ Hollyn ja Gerryn parisuhde jatkuu, vaikka kohtalokas sairaus viekin toisen pois. Varsinaisista henkimaailman asioista ei tässä tapauksessa ole kyse. Richard LaGravenese ohjasi Cecilia Ahernin menestysromaanista elokuvan, jossa Hilary Swank liikuttuu leskenä – ja kenties myös katsoja. Kaksinkertaisen Oscar-voittajan varassa koko elokuva maaliin saakka liiteleekin. Mukana ovat Gerard Butler ja Lisa Kudrow. (USA 2007 ) Liv tiistai 28.8. klo 21.00