Pyhimys puhdisti Emma-gaalan palkintotiskin – "Tämä oli vähän kuin elämäntyöpalkinto"

Musiikkialan suurin kotimainen tapahtuma Emma-gaala oli tänä vuonna Pyhimyksen juhlaa. Rap-artisti oli gaalan palkintorohmu ja pokkasi Emman kaikkiaan kuudessa kategoriassa, muiden muassa vuoden miessolisti, vuoden albumi (Tapa poika) ja vuoden biisi (Jättiläinen). Vain elämää -ohjelmastakin tuttu Pyhimys oli myös yleisöäänestyksen suosikki vuoden artistiksi.

– Olen nyt 37-vuotiaana vanhin tämän palkinnon voittanut. Tämä oli vähän kuin elämäntyöpalkinto, Pyhimys sutkautti lavalla ottaessaan vastaan itselleen tärkeää vuoden hip hop -Emmaa.

Vuoden naissolistina palkittiin Anna Puu, joka sai Emman myös vuoden pop -kategoriassa (Nälkäinen sydän). Lavoilta viime vuonna näyttävästi vetäytynyt Cheek palkittiin vuoden live -kategoriassa sekä vuoden myydyimmästä albumista (Timantit on ikuisia).

Konkariosastoa palkittujen joukossa edusti J. Karjalainen, joka kuittasi vuoden rock -Emman albumistaan Sä kuljetat mua. Toinen pitkän linjan artisti Juha Tapio voitti vuoden iskelmä -kategorian (Kuka näkee sut).

Robin esiintyi englanniksi

Vuoden yhtyeenä gaalassa palkittiin Gasellit ja vuoden tulokkaana etukäteen eniten Emma-ehdokkuuksia kerännyt Vesta. Metalli-Emman pokkasi Stam1na Taival-albumistaan.

Kapellimestari Esa-Pekka Salonen sai gaalasta mukaansa vienti-Emman. Kriitikoiden Emma meni Ruusut-yhtyeelle ja vuoden tuottaja -pysti Jukka Immoselle.

Yleisö sai äänestää artistin lisäksi myös vuoden musiikkivideota. Tämän sarjan voitti Mikael Gabrielin Kivi sakset seteli, jonka on ohjannut Nana Simelius. Videolla vierailevat myös Pyhimys ja Elastinen. Tämän vuoden erikois-Emman sai Anssi Kela.

Gaalassa esiintyivät livenä muiden muassa Sannilla ja Tipalla vahvistettu Apocalyptica, Ville Valo & Agents sekä Pyhimys, Anna Puu ja Alma. Yllätysnumerona lavalle nousi hiljattain armeijasta kotiutunut ja esiintymiskielen englanniksi vaihtanut Robin Packalen, joka esitti uuden kappaleensa I'll Be With You.

Emma-gaala järjestettiin lauantaina 33. kerran. Tapahtumapaikkana oli ensimmäistä kertaa Helsingin Areena.

Musiikkituottajat – IFPI Finland ry:n järjestämässä tapahtumassa palkittiin viime vuoden menestyneimmät taiteilijat ja alan ammattilaiset.