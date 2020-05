Puitteet ovat kunnossa, mutta sisältö on ontto: b-luokan historiallinen pukudraama yhdistyy saippuasarjamaiseen fiktioon

Espanjalainen prinsessa

** Englannin kuninkaallisia on seurattu tyylillä The Crownissa ja Victoriassa. Kun se on standardi, muut kuninkaallisten kuvaukset näyttävät helposti amatöörimäisiltä b-luokan tekeleiltä.

Eletään vuotta 1501. Espanjan kuningashuoneen prinsessa Katariina Aragonialainen on luvattu jo lapsena puolisoksi Englannin tulevalle kuninkaalle, Walesin prinssi Arthurille. Aikuiseksi tultuaan Katariina lähtee pitkälle ja vaaralliselle matkalle kohti uutta kotimaata.

Prinssin tapaaminen ei suju niin kuin Katariina on uneksinut.

Kulttuurierot tuovat ristiriitoja. Katariina törmää englantilaiseen viileyteen niin säässä, ihmisissä kuin linnoissa. Towerin linna ei tee vaikutusta loisteliaisiin palatseihin tottuneeseen hemmoteltuun prinsessaan.

Ensimmäisen jakson lopussa vietetään häitä. Seuraavissa jaksoissa kohtalokas kulkutauti muuttaa kaiken.

Puvut ja maisemat parasta antia

Historiallinen tausta yhdistyy saippuasarjamaiseen fiktioon. Vaikutelma on ajoittain korni.

Puvut ja maisemat ovat tämän sarjan parasta antia. Puitteet ovat kunnossa, mutta sisältö on ontto, lähinnä höttöistä kioskikirjallisuutta.

Muuten ei tätä pystyisi katsomaan ollenkaan, mutta historiankirjoitus pelastaa tekijät. Kun selvittää, mitä käänteitä näiden kuninkaallisten elämässä on oikeasti ollut, kiinnostus herää. Harmi vain, että sarja ei pysty herättämään historiaa eloon kunniakkaasti.

TV1 klo 19.00