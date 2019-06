Poliisikaksikko menee rymistellen pakoon ahdistusta – toinen on tuittupää ja toinen säyseä perheenisä

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Tappava ase

★★★ Richard Donnerin kamuilevasta toimintakomediasta on tullut käsite, johon lajin myöhempiä yrityksiä käydään herkästi vertaamaan. Tuittupään Vietnam-veteraanin Mel Gibsonin ja säyseän perheenisän Danny Gloverin kyttäkaksikolla on päällisin puolin rento ja rehvakas meininki, mutta ei pintaa tarvitse rapsuttaa, kun syvemmältä pilkistää jo ahdistuksen ja itsetuhon tuntoja. Juonentynkää revitään huumepomon jahtauksesta. (USA 1987)

Sub torstai 20.6. klo 0.15

Yön ritari

★★★★ Mainitsiko joku ahdistuksen? Siitä ei ole pulaa Christopher Nolanin Batman-trilogian toisessa osassa, jossa osuttiin viime vuosikymmenen ajantuntoihin. Lepakkomies kohtaa ikimuistoisen vastustajansa Jokerin. Heath Ledger puristi räjähtäneen virnuilijan hahmoon terrorismin säikäyttämän Amerikan hämmennystä ja pelkoja. Sitä seuratessa ei tule Jack Nicholsonia ikävä. Viitta yllään jurottaa edelleen Christian Bale. (USA 2008)

Nelonen torstai 20.6. klo 21.00

Rakastunut bestman

★★ Suomalaiset ovat suoraviivaista kansaa. Niinpä Paul Weilandin romanttisen komedian alkuperäinen nimi (Made of Honor) muutettiin kaasoon viittaavasta termistä silkaksi spoileriksi. Kliseisen leffan kohdalla se on pikemminkin palvelus. Sillä ei naistenmies Tom (Patrick Dempsey) pysyttele sinkkuna ihan vain huvittelun halusta. Ainoa oikea kun hänelle on paras ystävä Hannah (Michelle Monaghan), joka on jo varattu. (USA 2008)

TV5 torstai 20.6. klo 21.00