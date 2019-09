Po-karhu saa toisenkin isän – kaksikon kohellukset ja itäiset näkymät ovat Kung Fu Panda 3:n parasta antia, katso päivän elokuva-arviot

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme päivän kiinnostavinta elokuvaa.

Kung Fu Panda 3

★★★ Hanhi nimeltä Ping ei olekaan pandakarhu Pon isä. Tämä ei tule välttämättä yllätyksenä sarjan katsojalle, mutta ahmattikarhulle itselleen muhkea biologinen isä Li Shan on maailmaa myllertävä asia. Ketään ei sen sijan yllätä, että jatkossa otetaan viuhuvaa matsia ja pudotellaan ”tartu hetkeen” -tyylin viisauksia. Isän ja pojan kohellukset sekä itäiset näkymät ovat DreamWorksin animaatioseikkailussa virkistävintä. Ensiesitys. (USA 2016)

TV5 perjantai 6.9. klo 21.00.

Intruders

★★★ Kutsumaton, kasvoton olento pelottelee öisin pikkupoikaa Madridissa ja teinityttöä Lontoossa. Juan Carlos Fresnadillon kauhuelokuva ei kummitusjuttuna uusia ovia auo, mutta henkinen maantiede on kiinnostavaa. Kun on paha paikka, hakeudutaan katolisessa etelässä kirkon helmaan. Protestanttisessa pohjoisessa mennään psykologin pakeille. Englantilaista isää esittää elokuvan tutuin kasvo, Clive Owen. (Espanja/Britannia 2011)

Kutonen perjantai 6.9. klo 21.00.

Syytöksiä

★★★ Islanti on pieni maa, jonka pieni kansa on keskittynyt pienenpuoleisiin kaupunkeihin. Useimmat ovat vähintäänkin tutun tutun tuttuja keskenään. Ei siis ole ihme, jos huhut leviävät tehokkaasti. Kun Maria Reydalin tv-elokuvassa siihen tulee vielä some päälle, ei ole ihme, jos hiertää. 19-vuotias Elin on katsomassa, kun saman ikäisellä Einarilla on keikka. Ilta johtaa syytteeseen raiskauksesta, ja sana on sanaa vastassa (Islanti 2018)

TV2 perjantai 6.9. klo 22.50.