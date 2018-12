Pilaako tämä kauhukomedia joulumielen, vaikka se ei yllä Rare Exportin aidosti synkkiin pukkihommiin

Krampus

*** Jos ”joulumieli” tarkoittaa sitä, että kaikilla on aatos hyvä, lämmin, hellä, niin kyllä: Krampus voi todellakin tärvellä joulumielen. Ainakin yhdeksi illaksi.

Toisaalta joulu ei perinteisesti ole ollutkaan pelkkää piparintuoksuista tip-tapia. Syvällä suomalaisessa DNA:ssa muhii muisto nuuttipukista, joka kierteli nuttu nurin ja tuohinaamari kasvoillaan talosta taloon, viinaksia kärttämässä ja lapsia pelottelemassa. Pahoille tenaville nuuttipukilla oli mukana vitsoja.

Pelkoa on ollut ilmassa Itävallassakin. Hyvän ja viisaan Pyhän Nikolauksen keralla on kulkenut musta paholainen Krampus. Häijy sarvipää on sulkenut kaikkein pahimmat lapset hiilisäkkiinsä.

Rare Exportin synkkiin pukkihommiin ei ryhdytä

Michael Doughertyn kauhukomediassa sama pirulainen tehdään tutuksi koko maailmalle. Amerikan poika Max (Emjay Anthony) yrittää pitää joulumieltä yllä, mutta vanhemmat ja suku sätkivät joulustressissä. Tarpeekseen saatuaan Max päättää, ettei usko Joulupukkiin.

Sitten tulee lunta kuin Pohjolassa ikään, ja pihaan pelottavia lumiukkoja. Kohta maisemissa on myös kansantarinoiden kutsumaton vieras monenmoisine apuhirviöineen. Niitä sopii säikkyä kuin missä tahansa kauhuleffassa, mutta tämän kuusen latvassa keikkuu kumminkin spielbergiläisen perheviihteen johtotähti. Suomalaisen Rare Export -elokuvan aidosti synkkiin pukkihommiin ei ikävä kyllä ryhdytä, mutta tehosteet ovat näppäriä.

Vanhempia esittävät Adam Scott ja Toni Collette, joka koki vielä monta kertaa synkemmät perhetouhut vuoden 2018 parhaisiin elokuviin lukeutuvassa kauhufantasiassa Hereditary.

Vähemmän iloista sanomaa alppiseudun jouluperinteistä välittää mummi Krista Stadler.

TV5 perjantai 21.12. klo 21.00 Ensiesitys. (USA 2015)