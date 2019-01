Peter Nymanilla on ollut skitsofreeninen olo ennen tänään MTV3:lla alkavaa Uutisvuotoa

Uutisvuoto syntyy uudelleen MTV3-kanavalla. Ylituomarina on noin kymmenen vuoden tauon jälkeen Peter Nyman. Hän palaa tehtävään MTV3:n uutistoimituksesta.

– Jännittävällä tavalla skitsofreeninen tilanne, kun on uutta ja vanhaa yhtä aikaa, Nyman sanoo ennakkotunnelmistaan.

Hänestä on hauskaa myös se, että hän aloitti satiirisessa uutisankkuriroolissa, siirtyi vakavaan uutistyöhön ja palaa nyt satiirin pariin.

Toukokuussa Ylellä päättyneen Uutisvuodon ylituomarina Nyman oli noin 13 vuotta vuoteen 2010 saakka. Viihdeohjelma alkoi Suomessa vuonna 1998 ja päättyi Ylellä toukokuussa.

Rosa Meriläinen ja Joonas Nordman ensimmäiset vieraat

Uudet kapteenit ovat Reetta Räty ja Ilkka Uusivuori.

Ensimmäiset vieraat ovat kirjailija Rosa Meriläinen ja koomikko Joonas Nordman.

Vaikka formaatti on sama, vaihtunut tv-kanava ja tuoreet kapteenit puhaltavat uutta energiaa. Nymanin mielestä brittiläisen Hat Trick Productionin Have I Got News For You -formaatti on koukuttava.

– En olisi lähtenyt mukaan, jos en uskoisi tähän, Nyman sanoo.

Koska kyseessä on formaatti, perusasiat eivät muutu: kaksi joukkuetta kilpailee viikon uutisaiheisiin liittyvästä tietoudesta.

Uutisvuoto on ollut hänen uransa pitkäaikaisin ja leimaavin ohjelma.

Nyman seuraa televisiosta uutis- ja ajankohtaisohjelmia ja jalkapalloa. Suoratoistopalveluista hän katselee sarjoja.

– Lempiohjelmani on tästä illasta lähtien Uutisvuoto.

Nyman sanoo seuranneensa Uutisvuotoa silloinkin, kun hän itse ei ollut mukana.

Räty ja Uusivuori

Reettä Räty on pitkän linjan toimittaja. Hän on ollut Koillissanomissa, Ylioppilaslehdessä ja Helsingin Sanomissa. Nykyään hän on media-alan yrittäjä.

Räty ei ole esiintynyt televisiossa kovin paljon. Hän on ollut vieraana muun muassa Uutisvuodossa, Pressiklubissa ja Noin viikon uutisissa.

Ilkka Uusivuori on radio- ja televisiojuontaja.

Häntä on kuultu muun muassa YleX Aamussa ja Iltapäivässä, Emma-gaalassa ja X Factorissa.

Hän on naimisissa toimittaja Marja Hintikan kanssa. Heillä on kolme lasta.

