Perhoset turvautuvat oveluuteen pysyäkseen elossa – liitto muurahaisten kanssa voi pelastaa hengen

Avara luonto: Kekseliäät perhoset

★★★ Ihmisten silmissä perhoset vaikuttavat kauniilta ja harmittomilta silmäniloilta, jotka lepattelevat kukasta kukkaan. Perhoset ovatkin tärkeitä pölyttäjähyönteisiä. Niiden elämään kuuluu kuitenkin paljon vaaroja, kuten saaliseläimillä luonnossa aina.

Perhosdokumentin kekseliäs englanninkielinen nimi Sex, lies and butterflies viittaa siihen, että kaikki perhoset eivät ole aivan sitä miltä näyttävät. Koska perhoset ja niiden toukat ovat monien eläinten ravintoa, yrittävät perhoset välttää syödyksi tulemisen eri keinoin.

Perhoset ja niiden toukat joutuvat turvautumaan oveluuteen.

Ne naamioituvat muistuttamaan myrkyllisiä lajitovereitaan – tai pistelevät poskeensa myrkkykasvin lehtiä. Jotkut perhoset jopa liittoutuvat muurahaisten kanssa parantaakseen mahdollisuuksiaan jäädä eloon.

Eksoottisten perhosten elämän seuraaminen on visuaalinen ilotulitus. Erityisen hämmästyttävää on seurata moninkertaisesti suurennetuissa ja nopeutetuissa kuvissa sitä, miten pienen pienistä perhosenmunista muodostuu toukkia. Toukkia, joiden tärkein tehtävä on syödä, kasvaa isoksi ja välttää muiden eläinlajien ruokalautaselle joutuminen.

Dokumentin äärellä tajuaa taas kerran, miten paljon luonnossa riittää asioita, joita ei ole ennen tullut edes ajatelleeksi. Luonto on myös salaisuuksia täynnä.

Läheskään kaikkia luonnon mysteereitä ei ole vielä ratkottu, vaan niitä selvitetään jatkuvasti.

