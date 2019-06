Paula Vesalalle Reino Helismaa -palkinto – PMMP:stä julkisuuteen noussut lauluntekijä on myös näyttelijä ja käsikirjoittaja

Lauluntekijä Paula Vesala on saanut Työväen Sivistysliiton (TSL ry) Reino Helismaa -palkinnon.

Palkinto luovutetaan Reino Helismaan hengessä henkilölle, joka on merkittävällä tavalla uudistanut suomalaista viihdettä kansallisista lähtökohdista. Palkinnon suuruus on 4 000 euroa ja se jaetaan TSL:n päättämänä ajankohtana 3–5 vuoden väliajoin.

Paula Vesala tuli lauluntekijänä tunnetuksi PMMP-yhtyeen hittibiisien tekijänä. Varsin nopeasti häneltä tilasivat kappaleita Suomen johtavat artistit. Vesala kehittyi tilausten myötä monipuoliseksi ja monet näkökohdat huomioonottavaksi tarinankertojaksi.

Palkintoperusteluissa todetaan Paula Vesalan olevan hätkähdyttävän monipuolinen lauluntekijä. Helismaan perintöä hän kantaa tekemällä omaa musiikkiaan sekä tuottamalla ammattilaisena kollegoilleen kappaleita useissa eri tyylilajeissa.

Vesala on myös tehnyt kokonaan käännöksen musikaaliin Kristina från Duvemåla (Anderson/Ulvaeus – Svenska Teatern).

Vesala on käsitellyt myös yhteiskunnallisia ilmiöitä, muun muassa sotaan liittyviä teemoja kirjoittamassaan Afganistan-näytelmässä. Hän on kääntänyt musikaali- ja näytelmämusiikkia suomeksi, ja omaa musiikkiaan Vesala on säveltänyt ja sanoittanut Suomen Kansallisteatterin ohella lukuisille teattereille.

Paula Vesala on myös näyttelijä. Hänen viimeisin roolinsa oli Antti Rokan vaimon Lyytin osa Tuntemattoman sotilaan filmatisoinnissa vuonna 2017. Teatteri- ja elokuvailmaisuaan hän on laajentanut nykyisen visuaalisen digimedian puolelle.

Naisasialiitto Unioni nimesi Paula Vesalan Vuoden Lyytiksi hänen taiteellisesta toiminnastaan naisten sotakokemusten esiin nostajana vuonna 2011. Omnian Ammattiopisto / ArtOmnian opiskelijat sekä Kaarinan lukio valitsivat Vesalan vuonna 2016 Nuorten hyvien tapojen lähettilääksi.

Reino Helismaa -palkinnon ovat aikaisemmin saaneet Vexi Salmi (1989), Jaakko Teppo (1994), Sauvo Saukki Puhtila (1999), Martti Syrjä (2004), Heikki Hector Harma (2009) sekä Heikki Salo (2014).

Helismaa oli monipuolinen musiikintekijä ja viihdetaiteilija. Hän teki yli 5 000 laulun sanoitusta, 32 elokuvakäsikirjoitusta, yli sata radiohupailua ja kahdeksan näytelmäkirjoitusta. Sotien jälkeen hän tuli tunnetuksi esittämällä J. Alfred Tannerin kupletteja. Helismaa esiintyi yhteisillä kiertueilla Tapio Rautavaaran ja Esa Pakarisen kanssa. Ohjelmistoon kuului laulujen ohella niin sanottuja huumorinumeroita eli aikansa stand uppia.

Reino Helismaa -palkinnon luovutti TSL:n puheenjohtaja Ilkka Kantola ja Helismaa-palkintolautakunnan puheenjohtaja ja muusikko Timo ”Tipi” Tuovinen.