Päivän leffavinkit: Hirviöpuu lohduttaa surusilmäistä koulupoikaa tarinoillaan

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Hirviön kutsu

★★★★ On helppo uskoa puhuvaa puuta, jos sillä on Liam Neesonin syvä ja tumma ääni. J.A. Bayona ohjasi Patrick Nessin kirjasta riipaisevan fantasiaelokuvan, jossa koulupoika löytää lohtua suruunsa ikivanhan, liikkuvan hirviöpuun tarinoista. Lewis Mac Dougall on surusilmäinen Conor, Felicity Jones vakavasti sairas äiti ja Sigourney Weaver isoäiti. Tehosteissa ja tarinoiden animoinnissa on tummanpuhuvaa tyyliä. Ensiesitys. (Britannia 2016)

Yle Teema & Fem perjantai 27.12. klo 21.00

Isäni on turbomies

★★ Oma isäni sanoi aina tähän aikaan vuodesta, että nyt on joulu paremmalla puolella. Ehkä hän oli kokenut yhtä uuvuttavat joululahjarumbat kuin Arnold Schwarzenegger ohjaaja Brian Levantin perhekomediassa. Kieltämättä joku keskiverrompi perusjamppa olisi sopinut paremmin esittämään isukkia, joka kaupungin ostoryntäyksessä taistelee poikansa toivomasta hittilelusta niska nilassa. Hyvä, ettei Arska sinkoa kaiva taskustaan. (USA 1996)

MTV3 perjantai 27.12. klo 13.30

The Descendants

★★★★ Isällä on hieman eri sortin kiireet Oscar-palkitussa draamakomediassa. George Clooney on keski-ikäinen Matt King, josta tulee käytännössä kahden tyttärensä (Amara Miller, Shailene Woodley) yksinhuoltaja, kun vaimo joutuu veneonnettomuuteen. Muitakin järkytyksiä on luvassa, mutta ohjaaja Alexander Payne turvautuu pieniin spurtteihin traagisemmissakin vaiheissa. Kriisien keskellä ei paljon ehditä Havaijin maisemia ihastella. (USA 2011)

Ava perjantai 27.12. klo 21.00