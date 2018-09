Päivän leffat: Rebecca Hallin ja Eric Banan vanhat tykkäämiset ovat tiellä Lontoon terrori-iskun selvittelyssä

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Suljettu piiri

★★★ Ensin terrori-isku järkyttää Lontoossa, sitten alkavat vehkeilyt ja salaliiton peittelyt. John Crowleyn jännäri pyrkii pintaa syvemmälle, mutta matka jää kesken. Rebecca Hall ja Eric Bana ovat entisiä rakastavaisia ja nyt iskusta epäillyn siirtolaisen (Denis Moschitto) puolustusasianajajia. Työkeikka on niin murheellinen ja repivä, etteivät jotkut vanhat tykkäämiset oikein jaksa hetkauttaa. Ne ovat pikemminkin tiellä. (Britannia 2013)

Yle Teema & Fem perjantai 14.9. klo 21.00

The Book of Eli

★★★ Illan tieteisjännäreissä tulevaisuus on tavallisen ankea paikka. Albert ja Allan Hughesin elokuvassa Denzel Washington on yksinäinen matkamies, jonka tehtävä on varjella ihmiskunnan ainoata toivonkipinää suursodan jälkeen. Gary Oldman virnuilee kelminä. Vaikuttavia tuhon kuvia tulee sarjana, mutta tarina ei jyllää samalla tasolla. Samanhenkisen Tie/The Road -elokuvan inhimilliseen kosketukseen jäi monta peninkulmaa matkaa. (USA 2010)

Kutonen perjantai 14.9. klo 21.00

Vice

★ Brian A. Millerin tieteisjännäri on kasa sirpaleita Westworldin ja Blade Runnerin yhteentörmäyksestä. Bruce Willis jatkoi hukkarooliensa sarjaa liikemiehenä, joka on perustanut elämyspuiston keinoihmisineen. Koska ollaan tämän lajin c-leffassa, ei asiakkailla ole juuri muuta tekoa kuin lahdata androideja tyhjien sydäntensä kyllyydestä. Sitten yksi semmoinen (Ambyr Chiders) pääsee karkuun. Jotain oikeutta sentään. Ensiesitys. (USA 2006)

Nelonen perjantai 14.9. klo 1.10