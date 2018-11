Päivän leffapoiminnot: Frank Drebin edistää terveyttä – Leslie Nielsen aloitti hopeahapsisena sarjan Mies ja alaston ase -elokuvia

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Mies ja alaston ase

★★★★ Nauru lujittaa immunologiaa, rentouttaa lihaksia ja vapauttaa verenkiertoon endorfiineja. Siksiköhän tämäkin elokuva palaa meidän huushollissa katseluun muutaman vuoden välein? David Zuckerin rento kohelluskomedia toi poliisietsivä Frank Drebinin tv:stä valkokankaille ja aloitti hopeahapsi Leslie Nielsenin pitkän ehtoon suosion valokiilassa. Juhlan kunniaksi annetaan kyytiä myös Englannin kuningattarelle. (USA 1998)

Hero tiistai 27.11. klo 21.00.

Basic Instinct – vaiston varassa

★★★ Tietenkin Paul Verhoevenin ohjaaman ysärihitin vilauttelulle on tänään helppo hymähtää, mutta ainakin Sharon Stonessa on asennetta. Jos 2010-luvun erotiikkahitissä 50 Shades of Grey mies näyttää naiselle kaapin paikan, niin Stone vie niin, ettei mies ehdi edes vikistä. Äijäpaha on rikosetsivä Michael Douglas, joka tutkii jääpiikkimurhien sarjaa ja löytää itsensä pääepäiltynsä käsittelystä. (USA/Ranska 1992)

TV5 tiistai 27.11. klo 21.00.

Phone Booth

★★★ Joel Schumacherin napakka pikku jännäri on niitä elokuvia, jotka pitää kai tämän päivän nuorisolle taustoittaa. Nähkääs ennen kännyköitä ja älyluureja oli asiat hoidettava lankapuhelimella – mieluiten työpaikalla taikka sitten kotona tai kadunvarren puhelinkopissa. pr-mies Colin Farrell sattuu nostamaan luurin yhdessä sellaisessa ja jää kiristäjän kiikaripyssyn sihtiin. Moraalitarina pakottaa bisnestyrkyn tilille teoistaan. (USA 2002)

Fox tiistai 27.11. klo 22.00.