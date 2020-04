Päivän leffapoiminnat: Yksinäisyydellä merkitty mies – Robert De Niron pakkomielteinen sotaveteraani on urbaanin ahdistuksen ruumiillistuma

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta elokuvaa.

Taksikuski

★★★★★ Joker-elokuvan talk show -isäntää ei ihan sattumalta tainnut esittää Robert De Niro. Niin paljon kiistelty palkintohirmu on velkaa sekä The King of Comedylle että tälle toiselle Martin Scorsesen elokuvalle. Molemmissa Robert De Niro on urbaanin yksinäisyyden ja ahdistuksen ruumiillistuma. Taksikuski Travis Bickle löytää elämälleen tarkoituksen, kun päättää pelastaa lapsiprostituoidun (Jodie Foster) sutenöörin kynsistä. (USA 1976)

Yle Teema & Fem klo 21.00.

Villi joki

★★★ Luonnossa liikkuminen käy epäterveelliseksi Curtis Hansonin ohjaamassa jännitysseikkailussa. Perhe tapaa koskenlaskureissullaan Kevin Baconin ja muita hämäriä tyyppejä. Kohta melotaankin jo hengen edestä. Villi joki näyttää, kuinka jännitystä luodaan ilman alituista pyssynpauketta, ja ilman sen isompia feministisiä fanfaareja Meryl Streepin äitihahmo valitaan sankarihommiin. Isä David Strathairn jää rannalle ruikuttamaan. (USA 1994)

Frii klo 21.00.

Yksin kotona 2 – Eksynyt New Yorkissa

★★★ Joe Pescin ja Daniel Sternin konnakaksikkoa sattuu muun muassa leukaan, kun vastaan osuu tuttu Kevin, Macaulay Culkinin esittämä viikari. Nyt perhe ei unohda tätä kotiin, vaan hukkaa lentokentän kuhinassa. Poika päätyy New Yorkiin, jossa kohta vinkuvat sekä isin visa, että kovia kokevat vankikarkurit. Vastaan astelee myös eräs tunnettu hahtuvatukkainen miljardööri ja myöhempi valtionpäämies, muttei hänestä nyt sen enempää. (USA 1992)

Sub klo 21.00.