Päivän leffapoiminnat: Vuodet vaihtavat naistähden roolit – Juliette Binoche ja Kristen Stewart ovat vahvasti läsnä

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Sils Marian pilvet

**** Maria palaa Alpeille valmistelemaan nuoruutensa läpimurtonäytelmää – nyt keski-ikäisenä naisena, jonka nuorempi kohtalokkaasti viettelee. Oliver Assayasin elokuva on tarkkaa tulkintaa tähteydestä, ikääntymisestä ja rooleista, joihin naisnäyttelijöitä ahdetaan. Ei yllätä, että Juliette Binoche loistaa, mutta vahvasti läsnä on myös Kristen Stewart avustajana. Chloë Grace Morez on nuori vastanäyttelijä. Ensiesitys. (Ranska 2014)

Yle Teema & Fem perjantai 29.3. klo 21.00

Pitch Perfect 2

** Kuorolaulu on mukava, sosiaalinen harrastus. Hyvää se tekee ainakin laulajalle, jos ei aina kuulijalle. Puhun kokemuksesta. Anna Kendrick, Rebel Wilson ja kumpanit jatkoivat suosittua lauluyhtyekomediaa turhankin tutuin nuotein. Laulun voimasta ei kuitenkaan jää epäselvyyksiä, kun The Barden Bellas lähtee a cappella -ryhmien kilpailuihin Eurooppaan. Pahin vastus siellä on tietenkin saksalaisten neitosten telaketjujoukkue. (USA 2015)

TV5 perjantai 29.3. klo 21.00

Blackhat

*** Chris Hemsworth, tuo Australian oma Paulus Arajuuri, rynnistelee vakuuttavasti Marvel-leffojen jumalaisena Thorina. Tämän elokuvan hakkerihahmo Nick tuntuu sen sijaan kalalta kuivalla maalla. Onneksi ohjaaja Michael Mann vie tiukkaan tyyliin tarinaa, jossa loikitaan eri puolille maapalloa. Vankilaan joutuneelle Nickille väläytellään armahdusta, mikäli hän osallistuu vaarallisen kyberterroristin jahtaukseen. Ensiesitys. (USA 2015)

Kutonen perjantai 29.3. klo 21.00