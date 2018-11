Päivän leffapoiminnat: Uma Thurman avautuu seksielämästään nuoren heilansa äidille

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Oikeanlaista kemiaa

★★★ Ranskan touhukkaalla presidentillä ja tämän pystyvällä vaimolla on ikäeroa 24 vuotta, joten mitä joku 15 vuotta merkitsee? Ben Youngerin romanttisessa komediassa se kutkuttaa sikäli, että nuoren poikaystävän äiti on terapeutti, jolle nainen avautuu railakkaasta seksielämästään. Ihmisläheinen kuohuilu on varmoissa käsissä, Uma Thurman, Bryan Greenberg ja Meryl Streep pääsevät tekemään rooleja ilman isoa limboilua. (USA 2005)

Liv tiistai 20.11. klo 21.00.

Olet mennyt minun vereeni

★★ Teuvo Tulio oli hetkessä elävä hurmahenki. Latvialaissukuinen ohjaaja rakenteli upeita, tunnetta tihkuvia kuvia, mutta välitti paljon vähemmän tarinan tapaisista asioista. Hienot Helsinki-näkymät eivät pelasta tätäkään melodraamaa, jossa tehtaan tytön alkoholismia ja syöksykierrettä jyystetään kuin suopaa vankilan betonilattiaan. Käsikirjoituksesta ja pääroolista vastasi Regina Linnanheimo. Synkkiä yksinpuheluita riittää. (Suomi 1956)

Yle Teema & Fem tiistai 20.11. klo 12.00.

Hot Fuzz

★★★★ Brittiläisissä maalaiskomedioissa käyskennellään öljykangastakissa pellon laitaa kohti lämminhenkistä pubia. Poliisia on tarvis, kun rouva Milleriltä katoaa kukko. Edgar Wrightin vauhtikomedia näyttää puolestaan siltä kuin hollywoodilaisen toimintaleffan kalusto siirtyisi pikkukylään. Sinne joutuu turhan raisuja otteita käytellyt kaupunkilaiskyttä Simon Pegg, joka ei suostu vihreiden kunnaiden keskelläkään huilimaan. (Britannia 2007)

TV5 tiistai 20.11. klo 21.00.