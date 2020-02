Päivän leffapoiminnat: Tyrkky radiotoimittaja törmää kriisiin – kuivan huumorin komediassa Steven Coogan palasi suositun ysärihahmonsa rooliin

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta elokuvaa.

Alan Partridge: Kukkona tunkiolla

*** Declan Lowneyn ohjaamassa komediassa Steve Coogan palasi suositun ysärihahmonsa rooliin. Partridge on pinnallinen ja tyrkky toimittaja, joka elokuvassa joutuu pienellä radioasemalla keskelle panttivankidraamaa. Cooganin kuiva huumori narskuu jälleen mukavasti hampaissa, muttei sittenkään yhtä maukkaasti kuin reissusarjassa Matkamiehet Brydon & Coogan. Jos se ei ole tuttu, suosittelen kipaisemaan äkkiä Yle Areenaan. (Britannia 2013)

TV2 klo 21.00

Deep Blue Sea

** Miksi haiden tutkimusasema on rakennettu vaarallisesti avomerelle, eikä rannalle? Miksi pinnan alle on pitänyt raahata paljon porukkaa kokkia myöten? Miksei sitten vaikka aromaterapeuttia? Renny Harlinin toimintajännärin toiminnassa on niin paljon jaaritusta ja seisoskelua, että aikaa jää miettiä tarinan aukkoja. Niiden lomassa geenimanipuloidut vesipedot huolestuttavat Saffron Burrowsia, Samuel L. Jacksonia ja LL Cool J:tä. (USA 1999)

Sub klo 21.00

Django Unchained

**** Ensimmäisissä elokuvissaan Quentin Tarantino uudisti rikosjännäriä. Sitten hän on tehnyt terhakkaaseen tyyliinsä kunniaa elokuvan muille lajeille. Jamie Foxx ratsastaa kahlitsemattomana mustana sankarina elokuvassa, joka kohottaa stetsonia Sergio Leonen ja Sergio Corbuccin italolänkkäreille. Christoph Waltz on saksalainen palkkionmetsästäjä, jonka kanssa mennään vapauttamaan Djangon vaimoa (Kerry Washington) orjuudesta. (USA 2012)

Hero klo 21.00