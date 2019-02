Päivän leffapoiminnat: Työ, toivo ja hyvä tahto – Aki Kaurismäen elokuva hyrisee hiljaista huumoria ja kaihoa

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta elokuvaa.

Kauas pilvet karkaavat

***** Työn arvo ja inhimillinen lämpö hehkuvat Suomi-trilogian ensimmäisessä elokuvassa. Ohjaaja Aki Kaurismäki omisti sen edesmenneelle Matti Pellonpäälle. Tarjoilija Kati Outisen ja ratikkakuski Kari Väänäsen rakkaustarina hyrisee hiljaista huumoria, perisuomalaista kaihoa ja tulevaisuudentoivoa, jotka kaikki mahtuvat Rauli Badding Somerjoen nimisävelmään. Elina Salo viimeistelee hyvän tahdon verkkaisen vyöryn. (Suomi 1996)

Yle Teema & Fem tiistaina 5.2. klo 21.45

Nightcrawler

**** Näin se tehdään: esikoisohjaaja Dan Gilroyn jännitysdraama täräyttää oikeasti terävän lähikuvan mediamaailman raadollisuudesta. Siinä sivussa Jake Gyllenhaal näyttää, kuinka sinänsä vastenmielisestä tyypistä kaivetaan ristiriidat esiin. Tunteeton pikkukonna Lou Bloom löytää kutsumuksensa kuvaajana, joka kauppaa mahdollisimman raflaavia onnettomuus- ja rikosotoksia uutiskanaville. Kaupungin yössä muhii hiilenmusta ahdistus. (USA 2014)

Hero tiistaina 5.2. klo 21.00

Snitch

*** Dwayne Johnson on entinen showpainija ja vaatekaapin kokoinen näky. Sen verran ”The Rockissa” kuitenkin on arkea ja jokamiestä, että hänen puolestaan tekee mieli jännittää. Ric Roman Waughin tosipohjaisessa, kriittisessä toimintajännärissä Johnson on kuljetusfirmaa pyörittävä John, jonka poika pidätetään huumekauppoihin sekaantumisesta. Sovitukseksi hän tarjoutuu syyttäjälle (Susan Sarandon) soluttautumaan huumeliigaan. (USA 2013)

Nelonen tiistaina 5.2. klo 23.55