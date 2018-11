Päivän leffapoiminnat: Tuukka Temonen muistelee Apulantaa – käsikirjoitus jää pyyhkäisyksi

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Teit meistä kauniin

★★ Syksyllä Tuukka Temonen pudotteli Valmentajassa mehevää satiiria Jari Sarasvuosta ja koko konsulttibisneksestä. Oppirahoja ohjaaja makseli tässä ensimmäisessä pitkässä fiktiossaan, jossa hän muistelee nuoruusvuosiaan Apulannan basistina. Heinolalaisbändin varhaisia vaiheita käydään läpi hyvällä draivilla, mutta käsikirjoitus jää pyyhkäisyksi. Mukana muun muassa Iiro Panula, Tatu Sinisalo, Teppo Manner ja Roope Salminen. (Suomi 2016)

Nelonen keskiviikko 21.11. klo 21.00

The Voices

★★★ Mikä olisi mustaa synkempi väri? Sen sävyiseksi voisi kuvata Marjane Satrapin ohjaamaa kauhukomediaa, jossa Jerryn mielenterveys pettää niin, että muiltakin alkaa olla terveys vaarassa – ja henki. Ryan Reynolds urakoi miehenä, jolle eläimet puhuvat (Reynoldsin omalla äänellä). Gemma Arterton on työpaikan kaunis Fiona, jonka treffailusta kammottava ja surumielinen alamäki alkaa. Anna Kendrick on Lisa. Ensiesitys. (USA 2014)

Hero keskiviikko 21.11. klo 21.00

4 kuukautta, 3 viikkoa, 2 päivää

★★★★★ Cristian Mungiu on kertonut, että diktaattori Nicolae Ceaucescun Romaniassa jopa puoli miljoonaa naista kuoli laittomissa aborteissa. Luku on ankea, mutta ohjaajan Cannes-palkitussa elokuvassa keskitytään yhteen inhimillisesti vihlaisevaan tarinaan. Anamaria Marinca on opiskelijatyttö, joka yrittää auttaa kämppäkaveriaan (Laura Vasiliu) hädässä. Ajatus on hyvä, todellisuus ei. (Romania 2007)

Yle Teema & Fem keskiviikko 21.11. klo 22.00