Päivän leffapoiminnat: Turva-alan asiantuntija Sylvester Stallone päätyy itse suunnittelemaansa vankilaan

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Escape Plan

★★★ Nyt saavat silmäpussit kyytiä! Ja huolella pidetyt hauikset myös. Mikael Håfströmin topakassa perustason toimintajännärissä alan vanhat herrat Sylvester Stallone ja Arnold Schwarzenegger puuhaavat pakoa vankilasta, jonka systeemit turva-alan ekspertti Stallone on itse testannut ja hyviksi havainnut. Se on kiusallista – semminkin, kun Jeesusta joskus tulkinnut Jim Caviezel on nyt sadistinen vankilanjohtaja. Ryminää seuraa. (USA 2013)

Hero tiistai 29.10. klo 21.00

Eros ja Psykhe

★★ Ihan jo vaihtelun vuoksi on kiehtovaa istahtaa Eeva-Liisa Mannerin näytelmään pohjautuvan, taiteellisen myyttidraaman ääreen. Timo Linnansalon yhdistelmä kreikkalaisia jumalhahmoja ja suomalaista satamarosoa ei kanna pitkän elokuvan mittaa. Antti Reini on joutomies Eros. Tehtaan tyttö Psykheä esittää Heli Takala, jonka kuolema pian filmausten jälkeen antoi surullisen sävyn muutenkin alakuloiselle elokuvalle. (Suomi 1998)

Yle Teema & Fem tiistai 29.10. klo 21.55

Jättiläinen

★★★★ Ruotsalainen Johannes Nyholm osui nauruhermoon lyhytelokuvallaan Las Palmas, jossa hänen yksivuotias tyttärensä oli porsastelevinaan turistina etelänreissulla. Vielä tarkemmin sydämeen napsahtaa ohjaajan ensimmäinen, palkittu pitkä elokuva, jossa keskitytään autistisen ja vakavasti epämuodostuneen Rikardin (Christian Andrén) maailmaan. Monenlaista ilkkujaa ja ihmettelijää riittää, mutta petankki tuo unelmia elämään. (Ruotsi 2016)

Yle Teema & Fem tiistai 29.10. klo 0.05