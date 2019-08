Päivän leffapoiminnat: Tunteet muhivat kahden pariskunnan illanvietossa illanvietossa merimaisemassa

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Yö meren rannalla

★★★ Anton Tshehovin näytelmissä ihmetellään, kuinka aika vilahtaa ohi ja tyhjyys kumahtelee takaraivossa. Erkko Kivikosken elokuvassa tehdään periaatteessa samaa, vaikka suomalaisuus vaatiikin saunomaan ja ottamaan huikkaa. Keski-ikäiset Mikko ja Liisa (Pertti Palo ja Sirkku Grahn) järjestävät illanvieton, jossa salaisuudet ja katkeruudet muhivat. Merimaisema ja Lasse Mårtensonin musiikki henkivät kyllä rauhaa. (Suomi 1981)

Yle Teema & Fem tiistai 20.8. klo 21.45

Maailman kaunein tyttö

★★ Armi Kuusela kruunattiin vuonna 1952 Miss Universumiksi. Maailma oli avoinna, mitä teki onnesta soikea Suomi? Laittoi kaunottaren elokuvaan, jossa Tauno Palo kuiskii lupauksia ruostumattomasta tiskipöydästä ja pakastimesta. Ihan ei mennyt putkeen, vaikka Mika Waltarin käsikirjoituksessa pienet ironiat kukkivatkin pitkin polunpientareita. Erkki Imbergin kuvaus kyllä muistuttaa, että Armin kauneus on ajatonta. (Suomi 1953)

TV1 tiistai 20.8. klo 13.15

Leijonasydän

★★★ Dome Karukosken elokuva oli tärkeä ponnahduslauta vähän kaikille. Ohjaaja eteni Tolkien-elokuvan puikkoihin, Laura Birn brittijännäriin The Ones Below, Peter Franzén ja Jasper Pääkkönen Viikingit-sarjaan, ja viimeksi mainittu vielä Spike Leen jännäriin BlacKkKlansman. Sen rasismiteemat polttelevat myös Karukosken elokuvassa, kun uusnatsiporukan pomo rakastuu naiseen, jolla on tummaihoinen poika. (Suomi 2013)

TV2 tiistai 20.8. klo 23.05