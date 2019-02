Päivän leffapoiminnat: Toimintakonkarit Sylvester Stallone ja Arnold Schwarzenegger ovat kiven sisässä

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Escape Plan

*** Sylvester Stallone on sisäistänyt ostoskanavamaisen kylkiäiskaupan periaatteen, ja tarjoaa The Expendables -leffoissaan vantteria kollegoitaan Arnold SchwarzeneggeristäJason Stathamiin. Mikael Håfströmin kasarihenkisesti mojauttavassa toimintajännärissä Syl päätti pärjätä Arskan kanssa kahteen pekkaan. Hän joutuu turvaeksperttinä vankilaan, jonka systeemit on itse varmistanut. Onneksi kiven sisästä löytyy kokenut kaveri. (USA 2013)

Nelonen sunnuntai 17.2. klo 22.05

Sydämen mekaniikka

*** Mathias Malzieun animaatioseikkailu ei ole liikkeellä ihan omin eväin. Tim Burtonin ihmeellinen maailma tulee mieleen useammin kuin kerran, kun Jack-poika varttuu 1900-luvun taitteessa käkikello rinnassaan. Semmoinen hänelle asennettiin vauvana, tahdistimeksi sydämeen. Tunteista ja niiden panttaamisesta irtoaa sekä ajatusta että useampikin laulu. Ne sujuvat eloisalla suomenkielellä – niin kuin vuoropuhelukin. (Ranska/Belgia 2014)

Sub sunnuntai 17.2. klo 14.30

Kaiken teoria

**** James Marshin elokuva muistelee astrofyysikko Stephen Hawkingia myötäsukaisemmin kuin jotkut hänen kollegansa. Niin paljon dramatiikkaa tämän elämään kuitenkin mahtui, että jokunen laakso ja kukkula on luontevaa tasoittaa. Eddie Redmayne tulkitsee Oscarin arvoisesti tutkijan kasvuvuosia, rakkaustarinaa ja taistelua als-tautia vastaan. Felicity Jones esittää Jane Hawkingia, jonka muistelmakirjaan elokuva pohjautuu. (Britannia 2014)

TV5 sunnuntai 16.2. klo 21.00