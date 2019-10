Päivän leffapoiminnat: Taikurit ovat modernin ajan Robin Hoodeja – maksavat finanssikriisin ja laman kalavelkoja

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme päivän kiinnostavinta elokuvaa.

Suuri puhallus

*** Taikuriryhmä järjestää näyttäviä esityksiä, joissa pankkeja ryöstetään kuin tyhjää vain. Rahat jaetaan yleisölle. Louis Leterrierin rikosseikkailulla on kieltämättä höperö juoni, mutta kipeään hermoon satu osui. Ryöstäjätaikurit ovat modernin ajan Robin Hoodeja, jotka maksavat kalavelkoja finanssikriisin ja laman takaiskuista. Showbisneksen kapinallisia esittävät Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher ja Dave Franco. (USA 2013)

Hero tiistai 1.10. klo 21.00

Tarzanin legenda

*** Edgar Rice Burroughsin tarinat apinain kuninkaasta kantavat kolonialismin, rasismin ja muiden ikävien asioiden raskasta, vanhentunutta painolastia. David Yatesin ohjaama tuore sovitus onnistuu väistelemään niitä aika sujuvasti, eikä Alexander Skarsgårdkaan ole kovin koominen näky esitellessään viidakon valtiaan sikspäkiä. Elokuvan alussa hän onkin jo englantilainen herrasmies. Margot Robbie on tämän tulkinnan Jane. (Britannia 2016)

Ava tiistai 1.10. klo 21.00

Cloverfield

*** Kotivideota tai dokumenttia leikkivät kauhujännärit alkavat olla jo menneen talven nuoskaa. Matt Reevesin elokuva kuitenkin muistuttaa, että pätevissä käsissä temppu on tehokas. Mike Vogel on newyorkilainen Jason, joka on videoimassa kaverinsa riemukkaita läksiäisiä, kun talteen alkaa tulla odottamattoman hurjia näkymiä. Aidon oloisen hirviöhyökkäyksen ytimessä muhivat 9/11 -iskujen jättämät pelot ja painajaiset. (USA 2008)

Fox tiistai 1.10. klo 23.00