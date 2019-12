Päivän leffapoiminnat: Sota vihloo kotirintamallakin – näistä jutuista ei ole paljon huudeltu

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Vartioitu kylä 1944

*** Timo Linnasalo kertoi esikoiselokuvassaan sodan niistä puolista, joista aiemmin oli oltu hiljempaa: loppuun ajetuista hermoista, tappamisen jättämisestä ahdistuksesta ja sodan heijastuksista arkisella kotirintamalla. Timo Torikka ja Raimo Grönberg ovat kainuulaisia lapsuudenystäviä, jotka ovat päätyneet taistelemaan eri puolilla rintamaa. Luontoa ja vuodenaikojen valoa upeasti aistivasta kameratyöstä vastasi Antti Peippo. (Suomi 1978)

Yle Teema & Fem tiistai 17.12. klo 22.00

The Voices

*** Marjane Satrapin tragikomedia koettelee pienen ihmisen hermoja ihan toisessa tyylilajissa. Mustan huumorin äärilaidat hölskyvät, kun Ryan Reynoldsin esittämä apumies Jerry jättää lääkkeet ottamatta, ja lemmikit heittävät kuonot peruslukemilla härskiä herjaa – hänen omalla äänellään. Ja se on vasta alkua. Gemma Arterton ja Anna Kendrick ovat yltiöpositiivisen äijäpolon ihastuksen kohteita, Jackie Weaver tarjoaa terapiaa. (USA 2014)

Hero tiistai 17.12. klo 21.00

Seeking Justice

*** Roger Donaldsonin ohjaamassa jännärissä Nicolas Cage liittyy illan hermokimppuihin. Hän on opettaja Will, jonka vaimo Laura (January Jones) päätyy julman hyökkäyksen seurauksena sairaalakuntoon. Kun Guy Pearcen esittämä muukalainen nimeltä Simon tarjoaa Willille koston mahdollisuutta, lentää tulitikku ruutitynnyriin. Siinä räiskeessä unohtuu, että diiliin kuului myös vastapalvelus. Oman käden oikeus on pitelemätöntä touhua. (USA 2011)

Fox tiistai 17.12. klo 23.00