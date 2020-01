Päivän leffapoiminnat: Saksalaiselokuva natsien jahtaajasta Fritz Bauerista ei ole mikään kuiva asiadraama, vaan tuo esiin kiehtovia ristiriitoja

Tosipohjaisessa elokuvassa saksalainen piirisyyttäjästä Fritz Bauer (Burghart Klaußner) yrittää 1950-luvun lopulla tuoda oikeuteen Argentiinassa piileskelleen Alfred Eichmannin kaltaisia natsirikollisia. Nimirooliin on ladattu kiehtovia ristiriitoja. KUVA: Zero One Film