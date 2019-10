Päivän leffapoiminnat: Ruotsalainen kirjailija rysähtää yhteiskunnan lattiatasolle, kun hän päätyy kirjoituspöydän äärestä satamaan ruumiilliseen työhön

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Yarden

★★★ Måns Månsson ohjasi Kristian Lundbergin omaelämäkerrallisesta romaanista elokuvan, jossa rysäytetään kertaheitolla alas ruotsalaisen luokkayhteiskunnan portaat. Anders Mossling esittää kirjailijaa, joka on päässyt maistamaan pikkuisen arvostetumpaa elämää. Oma onneton päätös kippaa hänet Malmön satamaan, nuoruusvuosien raskaaseen ruumiilliseen työhön. Elämän tragikoomiset puolet käyvät kukkimaan kuin vuokot korvessa. (Ruotsi 2016)

Yle Teema & Fem sunnuntai 27.10. klo 21.00

The Whole Truth

★★ Keanu Reeves on viime vuodet iskenyt konnia nippuun suosituissa John Wick -toimintaelokuvissa. Courtney Huntin elokuvan puolustusasianajajana Reeves on kaikin puolin vaisumpaa poikaa. Nuori Gabriel Basso on intensiivisempi isänmurhasta syytettynä nuorukaisena, mutta hänkään ei voi oikeussalidraaman yleiselle nuukahdukselle mitään. Tunnistamattomaksi leikelty Renée Zellweger esittää äitiä, Jim Belushi karmaisevaa isävainajaa. (USA 2016)

Hero sunnuntai 27.10. klo 17.00

The Recruit

★★★ Intensiivisyydestä puheen ollen: sitä ei ole Al Pacinolta ikinä puuttunut – pikemminkin päin vastoin. Kohtuuden rajat ovat pari kertaa vaarassa myös agenttijännärissä, jossa Colin Farrellia ja muita lahjakkuuksia koulitaan CIA:n huippusalaisella kurssilla. Sitten on päällä agenttien välinen pesänselvitys, jossa oikein kehenkään ei voi luottaa. Salaisuuksien ja petosten ilmapiiriä viritteli konkariohjaaja Roger Donaldson. (USA 2003)

Nelonen sunnuntai 27.10. klo 1.05