Päivän leffapoiminnat: Riston ja Nelli löytävät aarteen, joka katoaa – Timo Koivusalon kolmas Risto Räppääjä -elokuva kärsii ideapulaa värikkyydestä huolimatta

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme päivän kiinnostavinta elokuvaa.

Risto Räppääjä ja yöhaukka

** Naantali näyttää edelleenkin somalta, lapsitähdet ovat reippaita, ja väriä riittää kuin karkkikaupassa. Timo Koivusalon kolmas Risto-leffa kärsii kuitenkin ideapulaa. Tarina vanhan sormuksen katoamisesta innoittaa Riston hauskoihin Indiana Jones -elkeisiin, mutta viimeistään puolimatkassa alkaa mehulasi olla loppuun ryystetty. Riston ja Nelli Nuudelipään rooleissa touhuavat tutut Samuel Shipway ja Sanni Paatso. Ensiesitys. (Suomi 2015) Sub sunnuntai 6.10. klo 21.00

Madagascar 2

*** Ensimmäisessä Madagascar-elokuvassa New Yorkin eläintarhan monenkarvaiset asukit saivat vaihtelua eksoottisen saaren paratiisimaisemissa. Jatko-osassa leijona Alex (Ben Stiller), virtahepo Gloria (Jada Pinkett Smith) ja muut reissaavat kotiin Afrikan mantereen kautta. Riemua riittää, mutta animaatioseikkailuun on tungettu niin paljon käänteitä, porukkaa, temppuja ja sälää, että savanni meinaa ratketa saumoistaan. (USA 2008) Nelonen sunnuntai 6.10. klo 16.40

Hypnotisoija

*** Lars Keplerin kirjojen sankarikomisario Joona Linna on ylivoimaisen pätevä ammattilainen. Se on ollut aluevaltaus ruotsalaisjännäreissä, joissa suomalaiset ovat perinteisesti kelvanneet vain sosialitapauksiksi ja poliisin vanhoiksi tutuiksi. Lasse Hallströmin monella tapaa keskinkertaisessa jännärissä rooli meni Tobias Zilliacusille. Mikael Persbrandt on hypnotisoija, jonka apua Joona tarvitsee murhaa selvitellessään. (Ruotsi 2012) TV1 sunnuntai 6.10. klo 21.45