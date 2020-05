Päivän leffapoiminnat: Risto ja kaverit ovat mainioita, mutta elokuva kaatuu aikuisten hössötyksiin

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta elokuvaa.

Risto Räppääjä ja Sevillan saituri

** Timo Koivusalo ohjasi Sinikka ja Tiina Nopolan kirjasta musiikkikomedian, jonka juoni on kuin vanhasta Aku Ankasta. Risto perii Espanjasta linnan, kunhan vaikuttaa edustavalta herrasmieheltä. Samuel Shipway on roolissa mainio, Sanni Paatso on yhtä luonteva kaveri Nelli, ja kesäistä Naantalia on kiva katsella. Ikävä kyllä samaa ei voi sanoa aikuisista, joiden hössötyksiin tämäkin kotimainen lastenelokuva liikaa keskittyy. (Suomi 2015)

MTV3 1.5. klo 20.00

Keskiyön cowboy

*** John Schlesingerin menestyselokuva toi homoseksuaalisuuden ja laitapuolen kulkijat Hollywoodin valtavirtaelokuvaan. Se oli aikanaan väkevä tuulahdus, joka palkittiin kolmella Oscarilla. Tätä nykyä elokuvan roso ja rohkeus tuntuvat jo aika tällätyiltä. Sen sijaan Harry Nilssonin tulkitsema tunnussävel Everybody’s Talkin’ ei ole vanhentunut mihinkään. Pummin ja rattopojan ystävyyttä tulkitsevat Dustin Hoffman ja Jon Voight. (USA 1969)

Yle Teema & Fem 1.5. klo 21.00

The Girl with the Dragon Tattoo

**** Kieltämättä tuntuu aluksi vähän kummalta, kun tukholmalaisen lehden toimitusväki ja kaikki kaupungilla puhuvat englantia. Äkkiä Stieg Larssonin menestyskirjan kansainväliseen versioon kuitenkin tottuu, ja tarina kansankodin kipeistä juurista vie mukanaan. Daniel Craig on tinkimätön sankaritoimittaja Mikael Blomkvist, eikä Rooney Mara häviä hakkerigootti Lisbeth Salanderin roolissa alkuperäiselokuvan Noomi Rapacelle. (USA/Ruotsi 2011)

Nelonen 1.5. klo 23.40