Päivän leffapoiminnat: Rikospaikkojen siivoojan sotkuisempi keikka – Renny Harlinin jännärissä hukataan hyviä paukkuja

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta elokuvaa.

Cleaner

*** Ensin poliisit toteavat tapahtuneen rikoksen, sitten tekniset tutkijat nuuskivat johtolankoja nurkista. Lopuksi alan siivooja luutii kaiken pois ihmisiä kiusaamasta. Renny Harlinin jännärissä jälkimmäinen joutuu itse kiusatuksi, kun yhden verityön jäljet halutaan näkymättömiin turhan nopeasti. Tarina hukkaa hyviä paukkuja, mutta Samuel L. Jackson antaa sille virtaa ahdistuvan ammattilaisen roolillaan. Eva Mendes on leski. (USA 2007)

TV2 klo 21.00

Juurakon Hulda

*** Valentin Vaala oli vanhan Suomi-elokuvan harvoja ohjaajia, joilta luonnistuivat myös pikkuisen syvemmät naiskuvaukset. Hella Wuolijoen näytelmään pohjautuvassa komediassa seurataan maalaispiikaa pääkaupunkiin ja otetaan täkäläisen naisasian varhaisia askeleita. Irma Seikkula on niin terävä torpan tyttö, että Helsingin herratkin alkavat karistaa ennakkoluulojaan. Tauno Palon kanssa käydään muutamakin napakka sananvaihto. (Suomi 1937)

TV1 klo 13.20

Kekkonen tulee!

*** Takavuosina presidentti Kekkosen puoleen käännyttiin, kun suurvaltasuhteet kaipasivat liennytystä tai kun myyjä ei suostunut korjaamaan traktoria. Siksi on ymmärrettävää myös tohina, jolla Marja Pyykön komediassa odotetaan presidentin piipahdusta Allin baarissa. Pohjoisen kylä on pieni, mutta elokuvassa on porukkaa ruuhkaksi asti. Merja Larivaara on Alli itse, Wilma Rosenqvist tytär, jota ei inspiroi Urkki, vaan muutto. (Suomi 2013)

Sub klo 21.00