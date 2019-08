Päivän leffapoiminnat: Ratamestarin elämä pyörii ympyrää – vaimo ja rakastaja saavat osansa ruutupaitaisesta äijänreppanasta

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Ajomies

*** Kun ajaa työkseen ravihevosten lähetysautoa, ei ole ihme, jos elämä tuntuu pyörivän samaa rataa. J-P Passin ja Jarkko T. Laineen arkisessa, puolittain improvisoidussa esikoiselokuvassa se pätee vahvasti Anttiin. Matti Laine panttaa tunteitaan ratamestarina, joka sählää syrjähypyssä samaan aikaan, kun vaimo valmistelee yhteistä muuttoa. Elina Ylisuvanto ja Veera Degerholm saavat osansa ruutupaitaisesta äijänreppanasta. (Suomi 2013)

TV1 sunnuntai 25.8. klo 21.05

Angry Birds -elokuva

*** Vihaisten lintujen toinen pitkä elokuva ryskää ryskäämisen vuoksi parhaillaan valkokankailla. Edeltäjä oli sitä parempi: värikkäs, huolella työstetty animaatiokomedia ystävyydestä, sankaruudesta ja vihanhallinnasta. Jälkimmäisen kanssa kamppailee suosittujen pelien tuttu peruslintu Red, jolla on brežnevmäisen muhkeat kulmakarvat ja huomattavasti lyhkäisempi pinna. Suomalaisessa versiossa se sai äänen Riku Niemiseltä. (USA/Suomi 2016)

Nelonen sunnuntai 25.8. klo 19.20

Enkelten talo

*** Suomalaisilla on Neil Hardwick, ruotsalaisilla Colin Nutley: oma kotibritti, joka on vuosien mittaan kertonut, millaisia hänen uuden kotimaansa porukat ovat. Tai millaisina he haluavat itsensä nähdä. Nutleyn komediassa on pyöreämmät nurkat kuin missään, mitä Hardwick on ikinä tehnyt. Helena Bergström on kartanon perinyt ja maailmaa nähnyt kabareeartisti Fanny, joka saa kylänväen kakistelemaan kanelipulliaan. (Ruotsi 1992)

Yle Teema & Fem sunnuntai 25.8. klo 21.00