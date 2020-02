Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta elokuvaa.

Rock’n’Roll High School

★★★★ Ramones-yhtye sai ainakin yhden sukupolven soittamaan punkkia ja lanseerasi logon, jolla myydään t-paitoja yhä. Silti suurempi läpimurto jäi kolmen ja puolen soinnun kuninkailla tekemättä. Maineikkaan Roger Cormanin tuottamassa elokuvassa Ramot sahaavat oivassa vedossa. Hyväntuulinen tarina kapinoivista lukiolaisista ja tiukkanutturaisesta rehtorista toistaa 1950-luvun teinileffojen asetelmia. Ensiesitys. (USA 1979)

Yle Teema & Fem klo 20.55

Tie

★★★★★ Taivas on saastepilvi, luonto on kuollut ja liki ikuinen sade kastelee niitä väkivaltaisia rippeitä, mitä ihmiskunnasta on jäljellä. John Hillcoatin elokuva onnistuu silti kaivamaan lopunajan maisemasta jokusen inhimillisyyden rippeen. Niitä edustavat Viggo Mortensenin ja Kodi Smit-McPheen esittämät isä ja poika. Tunnetta ja järkeä ravisteleva vaellustarina pohjautuu Cormac McCarthyn romaaniin. (USA 2009)

TV2 klo 21.00

Sully – uroteko Hudson-joella

★★★ Clint Eastwood on Hollywoodin vanha toteemipaalu, joka tarjoilee totuudet viileinä ja sankaritarinat ilman fanfaareja. Linja pitää myös tosipohjaisessa draamassa, jossa konkaripilotti onnistuu laskeutumaan hajonneella koneella jokeen. 155 ihmistä pelastuu, mutta onnettomuustutkinnan jälkeen kapteeni Chesley Sullenbergerin maine on mennä. Tom Hanks on sopivan inhimillinen siihen kiirastuleen. Ensiesitys. (USA 2016)

Sub klo 21.00