Päivän leffapoiminnat: Psykopaatti sarjamurhaaja inspiroi kahta ohjaajaa – Heino Ferch on toinen heistä

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Fritz Lang ja M – murhan jäljillä

*** Jos sunnuntaina esitetty M – kaupunki etsii murhaajaa (1931) on muistissa, ei tätä kannata jättää väliin. Saksalaisklassikon taustat muhivat mukana Gordian Mauggin draamassa, jossa ohjaaja Fritz Lang syksyllä 1929 lähtee mukaan jahtaamaan mellastavaa sarjamurhaajaa. Fiktiivinen elokuva saa kiehtovan otteen hahmosta. Heino Ferchin särmikäs rooli on sukua ohjaajalegendan parhaille elokuville. (Saksa 2016)

Yle Teema & Fem keskiviikko 11.12. klo 22.00

Jackie

**** Todet taustat ja vahva nimirooli kannattelevat vieläkin vahvemmin tätä elokuvaa. Pablo Larrain ohjasi monipuolisen henkilökuvan Jacqueline Kennedystä, joka presidenttiaviomiehensä murhan jälkeen kamppailee surun, velvollisuuksien ja julkisuuden paineiden kanssa. Siinä sivussa hän tuli luoneeksi omaakin legendaansa. Natalie Portman sai roolista Oscar-ehdokkuuden. Ei olisi ollut vääryys, vaikka se olisi lopulta palkittukin. (USA 2016)

TV1 keskiviikko 11.12. klo 22.00

Mamma Mia!

*** No onkos tullut kesä? Ainakin päivä paistaa kun Amanda Seyfried ja Dominic Cooper purjehtivat Kreikan saaristossa kohti avioliiton satamaa. Ennen kuin amen kajahtaa, on tarkoitus selvittää, kuka on morsiamen isä. Ehdokkaita on kutsuttu paikalle kokonaista kolme kappaletta. Colin Firth, Pierce Brosnan ja Stellan Skarsgård ovat heiloja äiti Meryl Streepin touhukkaasta nuoruudesta. Laulu maittaa Abban malliin itse kullekin. (USA 2008)

TV5 keskiviikko 11.12. klo 22.50