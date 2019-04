Päivän leffapoiminnat: Paulin elämän suuri rakkaus on ollut Esther – Quentin Dolmaire ja Lou Roy-Lecollinet hellyttävät ensirooleissaan

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Kolme muistoa nuoruudestani

**** Mikä tekee ihmisestä ainutkertaisen? Ohjaaja Arnaud Desplechin jäljittää vastauksen muistoihin. Kirpeänä virtaava elokuva palaa antropologi Paul Dédaluksen (Matthieu Almeric) ) kera maailmalta sekä Ranskaan että keski-ikäisen miehen muistoihin. Lapsuuden järkytysten jälkeen edetään teinivuosiin, jolloin tuli vastaan myös elämän suuri rakkaus. Quentin Dolmaire ja Lou Roy-Lecollinet hellyttävät ensirooleissaan. Ensiesitys. (Ranska 2015)

Yle Teema & Fem keskiviikko 17.4. klo 22.00

Tumbledown

*** Sean Mewshaw’n romanttinen tragikomedia elää ja hengittää mainion näyttelijäkaksikkonsa tahdissa. Rebecca Hall on pikkukaupunkilainen toimittaja ja leski Hannah, joka suree muusikkomiehensä Hunterin kuolemaa ja suunnittelee tästä kirjaa. Niinpä hän ei pysty heti hullaantumaan, kun newyorkilainen kirjailija Jason Sudeikis suunnittelee samaa. Hunterin hienot, uskottavat laulut kirjoitti ja tulkitsi Damien Jurado. Ensiesitys. (USA 2016)

Frii keskiviikko 17.4. klo 21.00

Ganes

*** Muusikkomeiningeistä on kyse tässäkin elokuvassa. Eero Milonoff on Remu Aaltonen, Olavi Uusivirta on Cisse Häkkinen ja Jussi Nikkilä on Albert Järvinen. Jokainen hahmoista ja näyttelijöistä olisi oman elokuvansa arvoinen, mutta leffa on bändinimestä huolimatta Remun. Varjoisten kujien poika sahaa nuoruusvuosiaan soitto- ja hämärähommien merkeissä. Ajankuvaa ja loputonta sisua rakenteli ohjaaja JP Siili. (Suomi 2007)

Sub keskiviikko 17.4. klo 21.00