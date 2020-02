Päivän leffapoiminnat: Pahoinpidelty radiojuontaja lähtee koston tielle – Jodie Fosterin hahmon sisu ravistelee Neil Jordanin rikosdraamassa

Pekka Eronen

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta elokuvaa.

Stranger in You

★★★ Jännäreissä on kerätty pientareilta tuhatmäärin pahoinpideltyjä naisia ja surmattuja Laura Palmereita. Oli korkea aika yhden naisen potkia vastaan. Neil Jordan ohjasi tarinan, jossa pahoinpidelty ja miehensä menettänyt radiojuontaja Erica Bainista lähtee kostamaan kaikille pahoille. Kieltämättä oman käden oikeutta kyselemättä toteuttavat elokuvat jättävät aina hämmentyneen olon, mutta Jodie Fosterin hahmon sisu ravistelee. (USA 2007)

Niin se käy

★★ Rob Reinerin draamakomedian nimi voisi yhtä hyvin olla Että semmosta, Ottiatuota tai Jäitä poltellessa. Niin ympäripyöreää on meno. Se on sääli, sillä Diane Keatonilla on vahva komediakokemus, ja Michael Douglas on nyt löytänyt mainion vaihteen Netflix-sarjassa Kominsky-metodi. Kävelytempoisessa elokuvassa naapurin laulava leskirouva ja pojantytär (Sterling Jerins) pehmittävät naapuruston vanhan äijänmurjakkeen. Ensiesitys. (USA 2014)

Perkele – kuvia Suomesta

★★★★ Terävässä, roisissa ja suoraan sanovassa dokumentissaan Jörn Donner painoi sormen aikansa Suomen valtimolle – ja vähän muillekin ruumiinosille. Julkkikset, tavikset, ja monen sortin asiantuntijat saivat sanansa, kun dokumentti kyseli, miten maalta- ja maastamuuton valtakunnassa elettiin. Yhtä lähellä ns. tavallista kansaa ei Donner tainnut käydä koskaan. M.A. Nummisen ja Jarkko Laineen laulut möyhivät elokuvaa lisää. (Suomi 1971)

