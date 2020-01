Lapset ja nuoret on otettava osallisiksi koulujen kaikkiin arjen toimintoihin. On käytävä yhdessä vuoropuhelua siitä, miten luonnonvaroja ja ruokaa ei saa tuhlata sekä kaikilla valinnoilla on merkitystä. Kouluruokailussa hukataan nyt loistava oppimisympäristö, jossa erittäin konkreettisella tavalla tehdään kestävä kehitys näkyväksi.