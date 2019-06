Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Pasolini

*** Abel Ferrara on aina ollut karujen teemojen käsittelijä ja vastakarvaan silittäjä. Siksi oli luontevaa, että hän teki elokuvan esikuvastaan Pier Paolo Pasolinista. Se seuraa rajoja rikkoneen ohjaajan, kirjailijan ja yhteiskuntakriitikon viimeisiä päiviä ennen väkivaltaista kuolemaa. 1970-luku oli Italiassa kuohuvaa aikaa, mutta Willem Dafoe vetää nimiroolissa viileää linjaa. Koko sirpaleisesta elokuvasta voi sanoa samaa. (Italia 2014)

Yle Teema & Fem keskiviikko 19.6. klo 22.35

Olympos on valloitettu

** Antoine Fuquan toimintajännäriä on kuvattu lyhyesti, että se on ”Die Hard Valkoisessa talossa”. Paitsi että Bruce Willisin viihdyttävän porhalluksen sijasta saadaan tähtilipun liehutusta ja tahattoman humoristista paatosta, jota otsikko antaakin odottaa. Gerard Butler on presidentin entinen turvamies, joka pääsee palaamaan paperitöistä sankaritöihin, kun terroristit hyökkäävät ja kidnappaavat presidentin (Aaron Eckhart). (USA 2013)

Hero keskiviikko 19.6. klo 21.00

Her

**** Viime lauantain Ex Machina nuori hakkeri otti hämmentävää lähituntumaa viekoittelevan kauniiseen androidiin. Spike Jonzen elokuvassa lähestytään hieman eri suunnasta ihmisen – tai siis miehen – ja koneen välisiä värinöitä. Nyt ei tuijoteta pintaa, sillä yksinäinen, eronnut Theodore hankkii kumppanikseen yksilöllisen käyttöjärjestelmän. Joaquin Phoenix etenee Scarlett Johanssonin äänen kanssa intiimille tasolle. (USA 2012)

Frii keskiviikko 19.6. klo 21.00