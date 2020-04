Päivän leffapoiminnat: Nooran ja kaiman kohtalonyhteys – mallityttö tunkeutuu kassa-apulaisen elämään verkkaisessa suomalaisdraamassa

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta elokuvaa.

Laina-aika

** Tuntematon nainen jättää marketin Nooralle pankkikorttinsa, koska tällä on sama nimi. Mistä mahtaa olla kyse? Timo Humalojan elokuva onnistuu herättämään mielenkiinnon, mutta kyllä se torkahteleekin, ennen kuin tunnin mitta on tullut täyteen. Anna Vihanto ja Anna-Eija Lyytikäinen saivat Outi Nyytäjän käsikirjoituksesta kiusallisen laihat eväät. Kahden vuosikymmenen takaista Suomea on joka tapauksessa mukavaa silmäillä. (Suomi 2000)

Yle Teema & Fem klo 22.25

Kapteeni Corellin mandoliini

*** John Maddenin elokuvassa eletään toisen maailmansodan päiviä, mutta hempeitä sielunkieliä se soittelee. Nicolas Cage on italialainen kapteeni, joka kreikkalaisella saarella ihastuu tummaan lääkärintyttäreen. Tietenkin oli synti, että Kefalonian ruusuksi valittiin espanjalainen Penélope Cruz, mutta suhde kipunoi kivasti. Nyt, kun Välimerelle ei ole menemistä, käy elokuva pikku loman korvikkeesta. Kaskaatkin sirittävät. (Britannia 2001)

TV5 klo 21.00

Automata

*** Missä robotti loppuu ja ihminen alkaa? Asia on kiinnostanut vakavia tieteiskirjailijoita Philip K. Dickistä ja Isaac Asimovista alkaen, eikä Gabe Ibanezin elokuva aiheeseen varsinaisesti mitään uutta tuo. Mietteliäs ote ja näkymät 2040-luvun onnettomalta maapallolta niittaavat kuitenkin katsojan kiinni kotisohvaan. Kohti saastunutta aavikkoa ja robottien salaisuutta kuljetaan vakuutusvirkailija Antonio Banderasin kera. (Espanja 2014)

Hero klo 21.00