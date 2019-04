Päivän leffapoiminnat: Minä, Daniel Blake kuvaa, miten käy kun yksityinen sektori tuo tehokkuutta sosiaalitukiin

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Minä, Daniel Blake

**** Nyt osui ajoitus kohdalleen! Suomalaisen sote-veivauksen hengähdystauolla on kylmäävää nähdä elokuva, jossa yksityinen sektori tuo ”tehokkuutta” sosiaalitukiin. Eli pimittää niitä, minkä pystyy. Asialla on kärkevä ohjaajakonkari Ken Loach. Dave Johns esittää vanhan kansan puuseppää, jolla elämä ja arki karkaavat väkisin käsistä. Hayley Squires on yksinhuoltajaäiti Katie, Danielin uusi tuttavuus. Ensiesitys. (Britannia, 2016)

Yle Teema & Fem perjantai 5.4. klo 21.00

The Visit

*** Kyllä mummolassa on mukavaa. Ainakin aluksi. Sen sijaan, kun Becca ja Tyler viipyvät vähän pitempään isovanhempien tilalla Pennsylvaniassa, alkaa kotiin tulla ikävä. Tärkeilevistä kauhu- ja yllätystarinoistaan tuttu M. Night Shyamalan otti hieman arkisemmin ja leikki dokumenttia. Aika nokkelasti se sujui, vaikka ohjaaja jälleen loppukäänteissä kompuroikin. Kummana muorina loistaa Kathryn Hahn. Ensiesitys. (USA 2015)

Kutonen perjantai 5.4. klo 21.00

The Hurt Locker

***** Adrenaliininarkkareita ja muuten äärimmäisiä (mies)porukoita ei kukaan ole kuvannut monipuolisemmin kuin Kathryn Bigelow. Irakin sodan pomminpurkajia seuraava kuuden Oscarin elokuva on sitä parhaimmillaan. Jeremy Renner esittää yksikön uutta komentajaa, joka tuntee elävänsä vain, kun koko elämä on yhden katkaistavan sähköjohdon varassa. Kotipuolessa, marketin hyllyjen välissä, mies on kuin ahven autiomaassa. (USA 2008)

MTV3 perjantai 5.4. klo 22.35