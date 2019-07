Päivän leffapoiminnat: Margaret Atwoodin painajainen elokuvaversiona – Natasha Richardson ja Robert Duvall Katena ja Komentajana

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Orjattaresi

★★★ Volker Schlöndorffin elokuvan alkuperäinen nimi on Handmaid’s Tale, eli pohjalla on sama Margaret Atwoodin kirja kuin väkevällä tv-sarjallakin. Ollaan siis lähitulevaisuuden Amerikassa, jossa uskonnollinen äärioikeisto on ottanut vallan ja naisilta itsemääräämisoikeuden. Tekoaika tökkää välillä silmään, mutta kirjailijan varoittavat visiot välittyvät näinkin. Natasha Richardson on synnytystalkoisiin määrätty Kate. (USA 1990)

Yle Teema & Fem tiistai 30.7. klo 21.45

007 – rakastettuni

★★★ Lewis Gilbetin ohjaama James Bond -seikkailu on Roger Mooren valtakauden irtonaisin, ja konna yksi koko elokuvasarjan ikimuistoisimmista. Richard Kiel on Jaws-jysky, jonka teräksinen hammaskalusto on valmis haukkaamaan superagentista muiston. Barbara Bach on kaunis KGB-agentti Anya Amasova, jonka kanssa Bond karauttaa Egyptistä Sardiniaan. Ydinsukellusveneiden katoamistapaukset nimittäin vaarantavat maailmanrauhan. (Britannia 1977)

Nelonen tiistai 30.7. klo 21.00

Veijareita vai vartijoita?

★★ Tästä ei toimintakomedia kliseisemmäksi muutu. Kohellukset ja mäjäytykset seuraavat toistaan syksyn sateiden lailla, kun vastakohtaiset kumppanukset yrittävät pärjäillä keskenään. Amerikkalaisen yhteiskunnan jännitteet tuovat kuitenkin pientä särmää takkuiluun. Valkoisten perusjamppojen perustulkki Steve Zahn on poliisi, joka saa potkut, kun hätistelee pampulla ampiaista mustan moottorisuukoomikon Martin Lawrencen kimpusta. (USA 2003)

TV5 tiistai 30.7. klo 21.00