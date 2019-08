Päivän leffapoiminnat: Mainiot teinitytöt ovat punk – Mira Barkhammar, Mira Grosin ja Liv LeMoyne tekevät hienot roolit

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Me ollaan parhaita!

★★★★ Vai punk muka kuollut? Ei sinne päinkään, sillä tärkeintä on asenne, eikä sitä Lukas Moodyssonin elokuvan teinitytöiltä puutu. Eikä elämänläheistä energiaa, joka on tunnetusti a ja o. Ruotsalaisohjaaja jätti vaihteeksi pahoinvoinnin kuvaukset ja antoi vuotta 1982 elävien Bobon, Klaran ja Hedvigin tukea toisiaan. Nuori, maanmainio näyttelijäkolmikko pitää mainita tässä nimeltä: Mira Barkhammar, Mira Grosin ja Liv LeMoyne. (Ruotsi 1982)

Yle Teema & Fem sunnuntai 18.8. klo 21.00

Elysium

★★★ Eteläafrikkalainen Neil Blomkamp puristi kotimaansa rotusorron muistoja esikoiselokuvaansa District 9. Tämä ruhjova tieteistoimintaelokuva on kansainvälisempi, mutta visiot ovat yhtä synkät. Matt Damon on robottitehtaan duunari saastuneessa Maassa, jossa elävät vain hänen tapaisensa osattomat. Parannuskeino säteilyonnettomuuteen löytyisi vain etuoikeutettujen avaruusasemalla. Siellä vahtii Jodie Foster. (USA 2013)

Nelonen sunnuntai 18.8. klo 21.00

Puhdistuksen yö

★★★ Tulevaisuus on ankea myös James DeMonacon kauhujännärissä. Se on jatko-osa – tai pikemminkin toisinto – elokuvalle, jossa amerikkalaiset saivat päästää kerran vuodessa höyryjä ulos: ryöstää, tappaa ja tehdä muuta pahaa oikein luvan kanssa. Avauselokuvassa keskityttiin yhden perheen painajaiseen. Nyt näkökulma on avarampi, kun yritetään selvitä hengissä kaupungin öisillä kaduilla. Hulluuden keskellä tsemppaa Frank Grillo. (USA 2014)

Kutonen sunnuntai 18.8. klo 23.05