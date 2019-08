Päivän leffapoiminnat: Maailma, joka ei koskaan enää palaa, elää Käpy selän alla -sukupolvielokuvassa

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme päivän kiinnostavinta tv-elokuvaa

Käpy selän alla

★★★★ Oikeastaan jokainen elokuva juhlistaa ohi kiitäneitä hetkiä – maailmaa ja ihmisiä, jotka eivät koskaan enää palaa samanlaisina. Se tunne virtaa syvällä Mikko Niskasen elokuvan suonissa. Kristiina Halkola, Pekka Autiovuori, Kirsti Wallavaara ja Eero Melasniemi ovat helsinkiläisiä nuoria, jotka telttaretkellä ottavat tuntumaa toisiinsa, kesään ja perisuomalaiseen tanssilavakulttuuriin. Keikkahikeä pukkaavat Remu ja Kirka. (Suomi 1966)

Yle Teema & Fem tiistai 6.8. klo 21.45

Octopussy – mustekala

★★★ Vasta Daniel Craigin tähdittämissä James Bond -elokuvissa on sankariagentin sielunmaisemaan uskallettu uppoutua hieman syvemmin. Pinnan alla kupli silti jo John Glenin ohjaamassa toimintaseikkailussa. Roger Moorea alkoi 007:n virka ja markkinahumu puuduttaa. Niinpä hän pukeutui smokin lisäksi myös klovninpukuun. Vieno kylmän sodan alakulo kuiskii korvaan silloinkin, kun Länsi-Saksa pitäisi pelastaa ydintuholta. (Britannia/USA 1983)

Nelonen tiistai 6.8. klo 21.00

Keinoja kaihtamatta

★★ Johnny Cash -elämäkerta Walk the Line ja HBO-sarja Big Little Lies ovat muistuttaneet, että Reese Witherspoonissa on ainesta kunnon luonnetulkintoihin. Sellaiseen ei ollut mitään mahdollisuuksia McG:n ohjaamassa toimintakomediassa, jossa kaksi CIA-agenttia äkkäävät ihastuneensa samaan vaaleaan kaunottareen. Kohta raskaasti aseistetut kosiokilpailijat Chris Pine ja Tom Hardy tuhoavat kalustoa kuin mursut marenkitehtaalla. (USA 2012)

Fox tiistai 6.8. klo 23.00