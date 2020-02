Päivän leffapoiminnat: Lonkeroita tipattoman päätteeksi – outo usva saartaa kaupungin Stephen Kingin romaaniin perustuvassa kauhujännärissä

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta elokuvaa.

The Mist – Usva

★★ Tipaton tammikuu päättyi, ja Stephen Kingin romaaniin pohjautuva kauhujännäri lyö lonkeroita tiskiin. Frank Darabont sovitti kirjailijaa kolmatta kertaa tarinassa, jossa outo usva saartaa pikkukaupungin. Se ei lysähdä pituuteensa kuin Vihreä maili, muttei hetkauta tunteita kuin Rita Hayworth – avain pakoon. Jännitys tihenee, kun porukka ihmettelee mysteeriä marketissa. Ikävä kyllä selitysten myötä alkaa katsojaakin nolottaa. (USA 2007)

Hero klo 21.00

Boomerang

★★★ Francois Favrat ohjasi viipyilevän draaman, jossa vanha mysteeri äidin kuolemasta kuiskii häiritsevästi sisarusten korvaan. Laurent Lafitte on keski-ikäinen Antoine, joka on avioeron jälkeen herkillä ja altis kyselemään. Mélanie Larentin esittämä sisko Agathe lähtee mukaan idylliselle Ile de Noirmoutierin saarelle, jossa kohtalo kolme vuosikymmentä sitten iski. Murenevien perheiden tarina kasaa myös jännärin aineksia. (Ranska 2015)

Yle Teema & Fem klo 13.00

Hölmö, hullu, rakkaus

★★★ Tämä elokuva siirtyi voiton puolelle oitis, kun päätähdet sutaisivat nimmarinsa sopimuspaperiin. Steve Carell on uskottava keski-ikäinen reppana, joka huojuu orpona avioeron jälkeen. Julianne Moore on ex-vaimo, jolle menivät koti ja lapset. Ryan Gosling on nuorempi pelimies, joka alkaa johdattaa pappaa naisten iskennän pariin. Rillutteluvaihde houkuttaa, mutta ohjaajat John Requa ja Glenn Ficarra muistavat myös tunteet. (USA 2011)

AVA klo 21.00