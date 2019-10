Päivän leffapoiminnat: Leonardo DiCaprio sinnittelee hylättynä erämaassa

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

The Revenant

**** Reissussa rähjääntyy, mutta Alejandro G. Inarritun ohjaamassa eräseikkailussa pitkä taival, luonto ja ihmiskunta pehmittävät Hugh Glassia kuin häränvuotaa. Leonardo DiCaprio palkittiin Oscarilla roolistaan karhun haavoittamana turkismetsästäjänä, jonka toverit jättävät oman onnensa nojaan. Vähemmälläkin paatoksella voisi villin lännen tositarinan kertoa, mutta roolityössä ja luonnonvalossa kylpevissä kuvissa on alkuvoimaa. (USA 2015)

Sub lauantai 26.10. klo 21.00

Metsästäjä ja talvinen taistelu

** The Revenantin rinnalla tämä elokuva on silkkaa satumetsää. Satu pohjalla muhiikin, sillä Cedric Nicholas-Troyanin ohjaamassa seikkailussa kerrotaan tapahtumista ennen ja jälkeen Lumikki ja metsästäjä -elokuvaa. Marvel-elokuvien Thorina tuttu Chris Hemsworth käy taistoon topakasti, mutta todellisesta tähtihetkestä vastaa tuttu Charlize Theron kuningatar Ravennana. Jessica Chastain on metsästäjän kumppani Sara. Ensiesitys. (USA 2016)

TV5 lauantai 26.10. klo 21.00

Ouija: Origin Of Evil

*** Jollainhan se on leipä tienattava – leskiäidin ja yksinhuoltajan varsinkin. Mike Flanaganin kauhujännärin Elizabeth Reaser on Alice, joka höynäyttelee herkkäuskoisia spiritistisillä istunnoillaan. Puiseva elokuva ennustuslaudasta sai odottamattoman vahvan ja harkitun esiosan, jossa pimeyden voimat tuppaavat tupaan, kun kerran ollaan kutsuvinaan. Lulu Wilson tekee huiman roolin Alicen 9-vuotiaana Doris-tyttärenä. Ensiesitys. (USA 2016)

Kutonen lauantai 26.10. klo 21.00