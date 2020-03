Päivän leffapoiminnat: Léa on vahva ja heikko – Elsa Amielin elokuva rakentaa naispuolisesta kehonrakentajasta puhuttelevan henkilökuvan

Pearl

**** ”Nyt lopultakin on sun vuoro”, laulaa Kaija Koo, ja moni nainen on ymmärtänyt, mistä on kyse. Niin kauan naisista on puhuttu ”heikompana sukupuolena”. Ja mikä pahinta, aika monet ovat vielä suostuneet asian uskomaan.

Toisaalta vahvuuspuheen ja voimaantumisen kanssa voi käydä niin kuin käsikirjoittaja Tove Idström joskus sanoi: ”vahvan naisen” stereotyyppi on samalla tapaa rajoittava kuin se perinteinen seinäruusun kliseekin. Naisista on joka lähtöön – niin kuin miehistäkin.

Semmoisista asioista Pearlin ohjaaja Elsa Amiel onnistuu kertomaan, vaikkei sitä ääneen kajauttelekaan. Eikä lainaa siirappia Hollywoodista.

Trimmattu hahmo huokuu voimaa

Moninkertaisesti palkittu sveitsiläinen kehonrakentaja Julia Föry esittää Léaa, jonka viimeisen päälle trimmattu hahmo huokuu voimaa. Ainakin niin kauan, kun ei katso silmiin. Ne kun huomaa, tajuaa, etteivät lihakset ole koko totuus.

Jotain selitystä saadaan heti elokuvan alussa, kun Léan eksä (Ariel Worthaler) tulee hotellin hississä vastaan heidän yhteisen kuusivuotiaan poikansa kanssa. Léa on satsannut lajiin kaikkensa, ja tuskin tuntee pientä Joeta (Vidal Arzoni).

Léa ei oitis puhkea itkuun taikka muutu kotiäidiksi, mutta jotain hänessä liikahtaa. Keskittyminen kilpailuun häiriintyy väkisinkin. ”Älä käyttäydy kuin luuseri”, sanoo hänen ontuva, äreä valmentajansa. Roolissa on elokuvan kuuluisin ja paras näyttelijä, kokenut skotlantilainen Peter Mullan.

Naisten kehonrakennus rikkoo perinteisiä käsityksiä sukupuolirooleista. Kauhistelijoita ja vitsailijoita on riittänyt. Lähinnä kai hämmennyksestä se kertoo. Ehkä pelostakin.

Föry on näyttelijänä melkein eleetön amatööri, mutta ohjaaja Amielin kanssa hän rakentaa puhuttelevan henkilökuvan. Armotonta treeniä ja pitkä rivi hormonipurkkeja löytyy arvatenkin Léan lihasten takaa. Niiden alla on kuitenkin ehdottomasti ihminen – vahva ja heikko. Ensiesitys. (Ranska/Sveitsi 2018)

Yle Teema & Fem klo 22.00