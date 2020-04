Päivän leffapoiminnat: Laulaja sai haalean muistelman – Georg Ots oli virolaisten suuri baritoni ja Suomen ystävä

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta elokuvaa.

Georg Ots – rakkaani

★★ Virolaisten suuri baritoni ja Suomen ystävä ansaitsi kunnianteon, mutta valitettavasti se upotettiin kädenlämpöiseen, saippuaiseen veteen. Peeter Simmin ohjaama elämäkerta on samalla lailla hahmoton kuin Timo Koivusalon elokuvat Sibeliuksesta ja Irwinistä. Eikä Martti Suosalon veroista tulkkia löytynyt nimirooliin. Marko Matvere on nimiroolissa näköinen, mutta etäinen. Anastasia Makejeva esittää vaimo Astaa. (Viro/Suomi 2007)

Yle Teema & Fem klo 22.00

Taas tapaamme Suomisen perheen

★★ SF-yhtiön pomo T.J. Särkkä ohjasi elokuvan, jossa Suomisen perhe palasi 14 vuoden tauon jälkeen. Kävelytempoinen kesätarina ei ole leffasarjan paras osa, mutta hyvä, että tuli tehtyä. Lasse Pöysti oli jo kokenut filmitähti kun ryhtyi Ollina vallesmanniksi ja murhapolttoa tutkimaan. Suvi näyttää suloiselta, muttei ihan siinä mitassa kuin tyttökaveri Elina Salo tai touhukas Marjatta Kallio. (Suomi 1959)

TV1 klo 13.16

Hurmaava petturi

★★★ John le Carré on tarkkojen ja tyylikkäiden agenttiromaanien taituri. Jotain siitä on jäljellä myös Susanna Whiten keskinkertaisessa jännärissä, vaikka juonesta aukkoja löytyykin. Ewan McGregor ja Naomie Harris ovat brittiläinen pariskunta, joka lipsahtaa Marokon lomalla mukaan rikkaan venäläismiehen touhuihin. Stellan Skarsgård on itänaapurin mafian rahanpesijä, joten ihan vaarattomia eivät muukalaisen toiveet ole. (Britannia 2016)

Hero klo 21.00