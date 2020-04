Päivän leffapoiminnat: Kuningatar lämpenee jälleen – siloteltu elokuva kertoo kuningatar Viktorian ja intialaisen kirjurin yllättävästä ystävyydestä

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta elokuvaa.

Victoria ja Abdul

★★★ Judi Dench on näytellyt elokuvassa, jossa muisteltiin kuningatar Viktorian suhdetta skotlantilaiseen miespalvelijaansa. Stephen Frearsin draamassa Viktoria ystävystyy nuoren intialaisen kirjurin (Ali Fazal) kanssa – aika hyvin leskikuningattarelta, jota on muisteltu routamaan puremana siveyden sipulina. Sadun oloinen elokuva on kieltämättä siloteltu, mutta lämpöä ja avartuvia maailmankuvia siihen mahtuu. Ensiesitys. (Britannia 2017)

TV5 klo 21.00

Overboard

★★ Ökyrikas playboy Leonard (Eugenio Derbezja) tuuppaa siivooja Katen (Anna Faris) yli jahtinsa kaiteen. Myöhemmin äijä menettää muistinsa, ja Kate väittää, että he ovat naimisissa. Se on ehkä näppärä siirto koston kannalta, mutta ohjaaja Rob Greenbergillä ei ihan välähtänyt, kun päätti filmata uusiksi Goldie Hawnin kasarijännärin Tyttö yli laidan. Nahinapari ei jaksa kiinnostaa, vaikka Faris parhaansa yrittääkin. Ensiesitys. (USA 2018)

TV2 klo 21.00

Kerro minulle jotain hyvää

★★★ Game of Thronesin Emilia Clarke on Lou, joka päätyy neliraajahalvaantuneen ja masentuneen Willin hoitajaksi. Sam Clafin joutuu jälkimmäisen roolissa näyttelemään lähinnä kulmakarvoillaan, ja aluksi häiritsee, että Clarke päättää tehdä samoin. Jojo Moyesin kirjan sankari säihkyy kuitenkin sellaista elämäniloa, että myös kyynikko huomaa takkinsa kääntyneen. Häpeilemättömän nyyhkyleffan ohjasi Thea Sharrock. Ensiesitys. (Britannia 2016)

Nelonen klo 21.30