Päivän leffapoiminnat: Kosto elää 1860-luvun New Yorkissa – Scorsesen gansteritarinan amerikkalaisen vihan kuvaus on myös tätä päivää

Pekka Eronen

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta elokuvaa.

Gangs of New York

★★★ Martin Scorsesen gangsteritarinoissa tylyt äijät takovat tavan takaa toisiaan, mutta nyt alkaa nahka puutua katsojallakin. Loistavia näyttelijöitä, historian katkua ja karua kotiseututunnelmaa newyorkilaisohjaaja sai kyllä kääräistyä yhteen. Leonardo DiCaprio on irlantilaispoika, joka päättää kostaa isänsä kuoleman. Daniel Day-Lewis on 1860-luvun jengimaailman pimein sydän. Amerikkalaisen vihan kuvaus on myös tätä päivää. (USA 2002)

Yle Teema & Fem klo 21.00

Max

★★ Justin (Josh Wiggins) potee teini-ikää ja menettää veljensä Afganistanissa. Tämän uskollinen kumppani, sotakoira Max, saa uuden isännän Justinista. Ei ole vaikeata arvata, mihin suuntaan ohjaaja Boaz Yakin tarinaa taluttaa. Samoja sankaruuden puruluita järsi jo Lassie muinoin. Kieltämättä kelpo Max on onnensa ansainnut, mutta äskettäin esitetty Megan Leavey kertoili sotakoiran kaveruudesta monta haukahdusta vakuuttavammin (USA 2015)

Hero klo 19.05

Daddy’s Home

★★★ Will Ferrell on jalostanut oman, romuluisen komedian lajinsa. Yleensä hän näyttää siltä kuin joku olisi kumauttanut kuupalla otsaan juuri ennen kameran käynnistymistä. Pienoinen kirvely ja huippaus sopivat myös tähän perhemekkalaan, jossa kiltti ja tunnollinen isäpuoli saa haastajan. Mark Wahlberg on vaimon (Linda Cardellini) exä ja tämän lasten biologinen isä, joka astuu tupaan varmana suosiostaan sekä erinomaisuudestaan. (USA 2015)

Nelonen klo 21.30