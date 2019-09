Päivän leffapoiminnat: Kookospähkinälaukkaa päin historiaa – Monty Pythonin elokuva tipauttaa katsojan jakkaralta

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme päivän kiinnostavinta elokuvaa.

Monty Pythonin hullu maailma torstai

★★★★ Koomikkoryhmä Monty Python oli reippaimmillaan ja luovimmillaan tv-sarjansa villeissä sketseissä, mutta kyllä heidän elokuvansakin tipauttelevat yhä katsojaa jakkaralta. Kuningas Arthurin ja pyöreän pöydän ritareiden legenda innoitti Graham Chapmanin, John Cleesen ja muut irtonaiseen menoon, jossa historiallisten seikkailujen kliseet, kookospähkinät ja sekoilu saavat kyytiä. (Britannia 1975)

Yle Teema & Fem torstaina 19.9. klo 21.00.

Everest

★★★★ Tämmöinen tasamaan tallaaja on helposti sitä mieltä, että vuorenrinteillä roikuskelu on turhaa hommaa, ja kiipeilijöiden hengenvaara heidän omaa syytään. Silti Baltasar Kormákurin tosipohjaista elokuvaa katsellessa pitää muistuttaa itseä, että välillä kannattaisi hengittää. On nimittäin niin jylhä paketti vilua, huippausta ja heikkoa happea. Maailman korkeimmalle vuorelle tähyävät kilvan Jason Clarke ja Jake Gyllenhaal. (USA 2015)

Kutonen torstaina 19.9. klo 21.00.

Paha päivä

★★★ Valkoisella lakimies Gavinilla menee töissä lujaa. Musta perheenisä Doyle käy kierroksilla viinan ja perhehuolten vuoksi. Kun nämä kaksi kolaroivat moottoritiellä, ollaan kahden miehen sodassa. Siinä isketään esiin useampikin niistä railoista, jotka jakavat tämän päivän Amerikkaa. Silti tuntuu, että Ben Affleck ja Samuel L. Jackson olisivat pystyneet vielä rohkeampaan ajankuvaan kuin ohjaaja Roger Michellillä oli tarjota. (USA 2002)

Fox perjantaina 20.9. klo 0.30.