Päivän leffapoiminnat: Konttoristi piilottelee todellisuudelta – Eija-Elina Bergholmin esikoisohjauksen naiskuvaus oli harvinaisuus valmistumisaikanaan

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta elokuvaa.

Marja pieni!

★★★ Naisohjaajien maaliskuu päättyy Ylellä. Monipuolista nähtävää riittikin viikkokausiksi. Eija-Elina Bergholmin esikoisenaan ohjaama naiskuvaus oli harvinaisuus valmistumisaikanaan. Liisamaija Laaksonen tekee hienon roolin pankin konttoristina, jonka miessuhde ja elämä ylipäätään paljastavat pikku hiljaa tyhjyytensä. Totuuden hetket iskevät niin, että Ajankohtainen kakkonen -tyylin selostajaääni menee jo huumorin puolelle. (Suomi 1972)

Yle Teema & Fem klo 21.45

Niskavuoden Heta

★★★★ Totuuden hetki jysähtää lopulta myös Edvin Laineen ohjaaman Hella Wuolijoki -sovituksen nimihahmolle. Rauni Luoma on silkkaa sisua ja tahdonvoimaa Niskavuoren talon tyttärenä, joka vaatimattomassa Muumäen torpassa tahtoo näyttää suvulleen, että hyvin menee. Pakkoliitto renki Akustin (Kaarlo Halttunen) kanssa on takaisku, mutta Hetapa polkaisee päälle todellisen työleirin. Rehvastelijan henkilökuva on pohjimmiltaan ajaton. (Suomi 1952)

TV1 klo 13.15

Jokikyttä

★★ Jokikytän paatti vuotaa, ja kliseet raapivat pohjaa. Niin runsain mitoin kasari-ysärihenkeä Rowdy Herringtonin jännäri pohjalle silti lastaa, että nostalgiaan taipuvainen katsoja saattaa hyvinkin viihtyä. Bruce Willis on pittsburgilainen poliisi, joka siirretään murhatutkinnasta syrjään, joelle partioimaan. Maineensa menettänyt mies saa aisaparikseen Sarah Jessica Parkerin. Sarjamurhaajaa sitten jahdataan, kuinkas muuten. (USA 1993)

Sub klo 21.00