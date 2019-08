Päivän leffapoiminnat: Kiefer Sutherland on revolverisankari, joka yrittää pappisisänsä mieliksi ripustaa pyssyn naulaan

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme päivän kiinnostavinta elokuvaa.

Forsaken

★★★ Lännenelokuva ei ole kuollut. Se vain välillä nukahtelee ruokapöydän ääreen ja tuoksahtaa epäilyttävältä. Donald ja Kiefer Sutherlandille se antoi kuitenkin tilaisuuden tehdä kerrankin yhteistyötä isän ja pojan kesken. Jälkimmäinen on revolverisankari, joka yrittää pappisisänsä mieliksi ripustaa pyssyn naulaan. Elokuva kulkee kahden Sutherlandin varassa, ja yhteisen unelman hehku peruslänkkärissä säteileekin. Ensiesitys. (Kanada 2015) TV5 lauantai 31.8. klo 21.00

Kello 15:10 lähtö Yumaan

★★★ Jos Forsaken on isä ja poika Sutherlandin sympaattinen länkkärileikki, on James Mangoldin elokuva vahva uustulkinta lajin parista perustilanteesta ja myytistä – ja Delmer Daviesin vuoden 1957 leffasta. Christian Bale on rehti maanviljelijä, joka saattelee rikollisporukan pomoa Russell Crowea kohti junaa ja oikeudenkäyntiä. Kaksi väkevää tähteä ottaa mittaa paitsi toisistaan, myös laillisuuden ja velvollisuuden asioista. (USA 2007) TV2 lauantai 31.8. klo 21.00

Revolverimies

★★★ John Waynen viimeiseksi jäänyt elokuva ei ole läheskään hänen parhaitaan, mutta ei sitä voi tämmöisenä länkkäri-iltana sivuuttaa. Jo väsynyt ja sairas tervaskanto esittää vanhaa asesankaria, joka tahtoo jättää maiset preeriat mieluummin luodin kuin syövän myötä. Historian lehdet havisevat, kun toinen legenda James Stewart tekee tohtorina ystävälleen kohtalokkaan diagnoosin. Muuttuvista ajoista tarinoi ohjaaja Don Siegel. (USA 1976) Yle Teema & Fem lauantai 31.8. klo 21.30